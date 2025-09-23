Gijón invierte más de un millón de euros en reparar el pavimento de quince calles

Las calzadas de varias calles de Gijón están viviendo estos días los últimos coletazos de la campaña de renovación del asfalto desarrollada por la ... Concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales en la calzada de varias calles que ha alcanzado hasta un total de 15 vías de distintos barrios. Cuando haya terminado el año las mejoras habrán comprendido una superficie superior a los 10.500 metros cuadrados, incluyendo las dos únicas actuaciones pendientes, en el camino de los Lirios, en Somió, y un último tramo de la avenida de la Costa. En total, la inversión habrá superado el millón de euros y el gobierno local tiene previsto consignar en el próximo ejercicio otro millón para continuar renovando el asfaltado en distintos puntos de la ciudad.

Desde el el gobierno local, el concejal responsable, Gilberto Villoria, ha manifestado que «siempre hemos dicho que nuestro planteamiento de obra pública debe ser preventivo». «El objetivo es evitar alcanzar un punto de deterioro que termine generando riesgos e incomodidades», justificó.

«Aumentar la seguridad»

El edil forista también respaldó la reserva de una cantidad de dinero similar para el próximo año en que «invertir en renovar el pavimento no es solo mejorar el aspecto de la ciudad, sino que también es aumentar la seguridad y la comodidad de quienes la habitan». «De ahí la constante inversión en este aspecto», señaló Gilberto Villoria.

Algunas de estas actuaciones afectaron de manera notable al tráfico, como cuando la semana pasada comenzaron los trabajos en uno de los tramos más sensibles de la avenida de la Costa, entre los jardines del periodista José Antonio Rodríguez Canal y Begoña, que causaron retenciones y tráfico lento al quedar el tráfico reducido a un carril de circulación en distintos tramos.

Las actuaciones de aglomerado en esta avenida se dividieron por tramos: entre las calles Luciano Castañón y Doctor Bellmunt (820 metros cuadrados de pavimento), en la parada de autobús ubicada en la iglesia de los Carmelitas en Begoña (510 metros cuadrados) y la zona de la parada de autobús de la Plaza de Europa, en ambas calzadas hasta el encuentro con la calle Alesón (2.400 metros cuadrados).

La avenida de Schulz es otra de las principales arterias de la ciudad, que también ha visto renovado el conglomerado de su calzada, por tramos, al igual que en el caso anterior. En total han sido nueve los tramos de esta avenida que se mejoraron, entre los números 14 y el 145. En total, en Schulz se ha renovado 2.010 metros cuadrados de asfalto.

En La Camocha las intervenciones han comprendido las calles Picadores, Camineros y Fogoneros, con 1.670 metros cuadrados renovados. En El Coto, se ha actuado en la calle Gabriel y Galán, en su confluencia con Santa Fraga, hasta alcanzar un total de 710 metros cuadrados.

En la zona oeste, el Ayuntamiento ha actuado sobre 600 metros cuadrados del carril bici de la avenida del Príncipe de Asturias, cuya vía es de titularidad estatal, así como en un tramo de la avenida de la Argentina, a la altura del Ateneo de La Calzada, donde se cambiaron 220 metros cuadrados. En Moreda, las calles del Desfiladero de los Beyos y Foces del Pino acumulan 932 metros cuadrados.

La carretera Carbonera y Ana María concentraron el trabajo en El Llano, con 947 metros cuadrados renovados. En el centro, la calle Santa Doradía, en el entorno de la plazuela San Miguel, vio mejorados 296 metros cuadrados de calzada.