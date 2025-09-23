El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Intervención llevada a cabo a finales de la semana pasada en la avenida de la Costa, que ya ha finalizado. J. M. Pardo

Gijón invierte más de un millón de euros en reparar el pavimento de quince calles

Los trabajos se están ejecutando en viales de distintos barrios hasta superar los 10.500 metros cuadrados antes de acabar el año

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Martes, 23 de septiembre 2025, 06:22

Las calzadas de varias calles de Gijón están viviendo estos días los últimos coletazos de la campaña de renovación del asfalto desarrollada por la ... Concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales en la calzada de varias calles que ha alcanzado hasta un total de 15 vías de distintos barrios. Cuando haya terminado el año las mejoras habrán comprendido una superficie superior a los 10.500 metros cuadrados, incluyendo las dos únicas actuaciones pendientes, en el camino de los Lirios, en Somió, y un último tramo de la avenida de la Costa. En total, la inversión habrá superado el millón de euros y el gobierno local tiene previsto consignar en el próximo ejercicio otro millón para continuar renovando el asfaltado en distintos puntos de la ciudad.

