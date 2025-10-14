Maestro de Primaria desde hace 15 años, y en la actualidad jefe de estudios del Colegio Público Pumarín, Alejandro Farpón (Gijón, 1989) tomó posesión la ... semana pasada como nuevo concejal de IU en Gijón, tarea que compatibilizará con sus responsabilidades orgánicas como coordinador local del partido.

–Llega ya en la segunda mitad del mandato. ¿Cómo ve el Ayuntamiento y la labor de IU?

–De la labor de mi grupo hago una valoración muy positiva. El objetivo de IU era liderar en la izquierda un modelo alternativo para la ciudad y creo que el grupo municipal lo está consiguiendo. Y en cuanto al gobierno, diría que no existe uno, sino que hay dos gobiernos, entre los que se percibe poca coordinación y que tienen un problema para pasar de las infografías a la realidad. El lema de 'Gijón avanza' no siempre es así, porque no lo materializan en cuestiones reales.

–No sé qué esperan de este tramo final del mandato...

–Entramos en una fase en la que todo va a estar encaminado a una larga precampaña electoral, a presumir de méritos... Estos días estamos viendo a la alcaldesa paseándose por varias obras, algunas que ni son de las concejalías de su partido. Se viene una época de preparar las elecciones de 2027, donde van a tener que luchar por el voto de la derecha.

–¿No cree que pueda haber coalición?

–No me atrevo a aventurar nada.

–En la izquierda, en Gijón a IU se le ve una buena relación con Podemos. Mejor que en otros lados.

–Es una fuerza política distinta, pero con la que hay buena sintonía y coordinación de trabajo. Es una realidad que valoro muy positivamente, porque revierte en beneficio de la ciudadanía.

–¿Tanto como para pensar en ir juntos a las urnas?

–Es una cuestión que aún no toca y que no se está abordando todavía en la organización.

–2027 no está tan lejos. ¿Cuáles son las expectativas de IU?

–Aún está lo suficientemente lejos como para tener unas expectativas concretas, pero el objetivo tiene que ser continuar liderando un modelo de ciudad que convenza a la ciudadanía y que permita recuperar el gobierno de la ciudad para la izquierda.

–A usted le tocará combinar su papel como coordinador local con el de concejal...

–La coordinación entre el partido y el grupo municipal ya era muy estrecha, y seguirá siéndolo. Mi ambición en el Ayuntamiento es ser un fiel transmisor del modelo político y de los puntos de vista de mi organización. Y allí, María Antuña, la secretaria de Organización, puede suplir perfectamente todo el espacio que yo deje.

–¿En qué temas prevé hacer hincapié como edil?

–El problema de la Vivienda es una cuestión fundamental, y hay otros muy importantes como el derecho de todos los vecinos de Gijón a respirar un aire limpio, que no les haga enfermar, la defensa de unos servicios públicos fuertes y modernos y la atención a los barrios, que ninguno se quede atrás.

–IU formó parte del anterior gobierno. ¿Qué queda de su herencia en los ámbitos del Medio Ambiente y la Movilidad?

–En Medio Ambiente celebramos que el nuevo gobierno haya hecho suyos proyectos que eran buenos para la ciudad, como la recuperación del río Piles. Pero que se cuelguen las medallas justas, porque antes centraban su oposición en atacar los mismos proyectos por los que hoy sacan pecho. Y en Movilidad, todo lo contrario. Sí hay coherencia con su discurso anterior, pero lo que han hecho es revertir avances, con lo que Gijón está quedando retrasada con respecto a otras ciudades. Y con cuestiones como la zona de bajas emisiones para La Calzada están planteando un pulso irresponsable a otras administraciones con el que, además de perder los descuentos en el autobús, los vecinos pagarán un coste en términos de contaminación.

–Hace un mes reclamaron junto a Podemos que el Ayuntamiento se hiciera con los terrenos del Puerto en Jove. ¿Qué les parecen los avances?

–Creo que vienen más por el lado de la Autoridad Portuaria, que está dispuesta a ceder la parte del terreno que se destinará a usos deportivos. Pero nosotros defendemos una operación completa: que ese suelo siga siendo público y que el Ayuntamiento compre también el resto del terreno para, además de tener instalaciones deportivas, construir viviendas de alquiler asequible.

–Entre las áreas que llevará en el grupo municipal está la de Cultura. ¿Qué opina de todo lo ocurrido en torno al Piñole?

–Es difícil de explicar que se cierre un museo para abrir una exposición temporal en un espacio privado que no cumple las condiciones, sin contentar a nadie y contra el criterio de la comisión de seguimiento del legado. No sé qué prisa hay para cerrar el museo. Y esperamos que no se pierda la colección, sería un fracaso tremendo para Gijón.