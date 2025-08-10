En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón Tras una tensa negociación con él, la Policía Local logró que bajase de la instalación y en tierra firme lo detuvo por desobediencia y un delito de hurto

Marcos Moro Gijón Domingo, 10 de agosto 2025, 11:02 | Actualizado 11:11h. Compartir

Un joven encaramado a una grúa de obra a 30 metros de altura mantuvo esta mañana en vilo al barrio de Montevil, en Gijón, y obligó a movilizar a bomberos y Policía Local para garantizar su integridad personal y evitar que se precipitase al vacío. Ataviado con una camiseta y un pantalón corto, y con síntomas de haber pasado de fiesta toda la noche, se subió en torno a la 8.30 de la mañana una instalación auxiliar de la nueva promoción que se está construyendo en un solar entre las calles Badajoz, Sor Juana Inés de la Cruz y Les Cigarreres denominada 'Terrazas de Montevil', justo encima del centro de salud del barrio.

Se dio aviso al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos, que acudió con dos vehículos a la zona y colocaron un colchón para tratar de amortiguar una posible caída. Tras una tensa negociación que duró más de media hora lograron que el individuo, un joven de 27 años, bajase por sus propios medios con una cuerda. Tuvo que intervenir el subinspector de la Policía Local de Gijón para que el encaramado depusiera su actitud y entrase en razón para iniciar el descenso con una mínima seguridad.

Hurto de matrículas

Una vez en tierra firme, el joven fue detenido por desobediencia a la autoridad. También se le imputa un delito de hurto, pues antes de subirse a la grúa había arrancado varias matrículas de coche por el camino que fueron encontradas entre sus pertenencias en la base de la grúa. En total el individuo estuvo subido a la instalación auxiliar de la obra en torno a una hora y 20 minutos y su presencia no fue inadvertida por el vecindario de Montevil, que estuvo siguiendo desde sus ventanas y desde la calle el desarrollo de las negociaciones con bomberos y Policía Local.