Gijón pone en valor la apuesta por el empleo y la inserción

Fátima de Jesús, Izharia, la Fundación Secretariado Gitano y el Foro de Empleo de la Fundación Universidad de Oviedo, son los galardonados

Los premios Gijón Empleo, convocados por la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón tienen el objetivo de dar a conocer el papel de entidades, empresas y personas que han participado en proyectos financiados por el consistorio.

Este año los galardones que celebran su segunda edición, se entregarán el viernes a las 12 horas en el Salón de Actos del Centro Municipal Integrado de El Coto. La iniciativa pretende incentivar nuevos proyectos y colaboraciones que contribuyan a crear actividad económica, generar y mejorar el empleo en el municipio de Gijón/Xixón, así como estimular la inserción sociolaboral.

Los premiados

–Fátima de Jesús Silva - Trayectoria de superación personal orientada a la empleabilidad

Fátima inició un nuevo camino con su llegada de Venezuela a España junto a su familia en 2017, encontrando en los programas de empleo municipales una oportunidad para formarse, crecer y rehacer su proyecto de vida.

A lo largo de su recorrido ha aprovechado cada formación disponible, obtuvo el Certificado de Profesionalidad en Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes, participó en planes de empleo municipales y ha conseguido un contrato indefinido en una empresa de su sector. «El Plan de Empleo fue desde el prime día un apoyo integral. Adquirí experiencia, habilidad y confianza en un oficio que se ha convertido en mi sustento económico», apunta la premiada.

–Izharia Ingeniería y Consultoría - Empresa colaboradora en programas de recualificación profesional mediante alianzas público privadas

Izharia es una compañía gijonesa fundada por Isabel López Ferrer. La empresa ha impulsado el proyecto 'Cualificación y empleo en energías renovables' mediante el que se ha formado a 18 personas para convertirse en técnicos especialistas en redes de distribución de plantas renovables y accesos a la red y que ha logrado la contratación de 6 de ellas, con especial atención a la paridad y la especialización técnica en un sector emergente. «Cuando vemos un talento no miramos si es femenino o masculino, con lo cual no limitamos los perfiles», apunta López sobre un sector que está marcadamente masculinizado. Sobre el reconocimiento asegura que se trata de un «orgullo» y agradece la posibilidad de haber estado dentro de esta colaboración. «Gracias a estos cursos hay mucha gente que estaba en el paro y que ha conseguido un trabajo», afirma. Asimismo apunta a la oportunidad de reciclarse que han tenido muchas personas en perfiles que hacen falta en las empresas asturianas.

–Fundación Secretariado Gitano - Entidad de inclusión sociolaboral

El proyecto 'Empléate II' se desarrolló entre octubre de 2024 y mayo de 2025, con una participación de 21 personas. Ofreció formación en limpieza, hostelería y atención al cliente, además de talleres en competencias digitales y técnicas para la búsqueda activa de empleo. Con una inserción laboral o formativa de 18 participantes, el proyecto ha sido respaldado con una financiación concedida de 28.000 euros sobre un coste total de 35.467,95 euros.

Desde la Fundación Secretariado Gitano de Gijón su coordinadora Pepa González apunta a que el proyecto 'Empléate' se basa en una metodología individualizada que combina acciones de competencias personales, digitales y de búsqueda de empleo con formación teórico - práctica. Para ellos este premio supone una «inyección de ilusión y motivación» para seguir trabajando en pro de una sociedad más justa e igualitaria.

–Foro de Empleo de la Fundación Universidad de Oviedo - Mención de Honor

–Foro de Empleo de la Fundación Universidad de Oviedo - Mención de Honor

La Agencia Local concede una mención de honor a esta entidad por su carácter estratégico de encuentro entre empresas, instituciones y talento joven.

Este foro representa una apuesta decidida por la transferencia de talento como vía para incrementar el impacto de la institución académica en la sociedad, «construyendo puentes sólidos entre las aulas y el mercado laboral», señala Santiago Fernández, director gerente de la FUO.

La próxima edición de este Foro, que ha permitido fortalecer la cooperación entre Universidad y empresa y crear importantes sinergias, se celebrará en Gijón los días 17 y 18 de marzo de 2026.

