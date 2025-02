El PP impugna en los tribunales la ordenanza de movilidad de Gijón

Laura Mayordomo Gijón Jueves, 3 de junio 2021, 14:00 Comenta Compartir

Había anunciado que lo haría y ayer el Partido Popular cumplió su palabra. El partido ha impugnado en los tribunales la ordenanza de movilidad sostenible aprobada por el Pleno el 24 de marzo y que entró en vigor este lunes. En poder de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Asturias obra ya el recurso presentado por el PP contra dicha norma. Además de contraria a derecho, es «absolutamente lesiva para los intereses de todos los gijoneses, priva de derechos y limita libertades», repasó Pablo González, presidente del partido en Gijón.

La ordenanza fija un calendario para aplicar restricciones generales de circulación y estacionamiento a los vehículos que por su antigüedad no tengan derecho a las etiquetas ambientales que emite la DGT, distintivo que será obligatorio lucir en el parabrisas en un plazo máximo de un año. Desde enero de 2022, los coches de gasolina anteriores a 2001 y los diésel previos a 2006 no podrán obtener tique en los parquímetros y, por tanto, no podrán utilizar la zona azul durante el horario de estacionamiento regulado, salvo que sean residentes. Según el PP, la medida afecta al 40% del parque móvil del municipio. En 2026, ni siquiera estos podrán usar la ORA y tampoco se permitirá circular con un vehículo de estas características por el casco urbano, salvo que esté empadronado en Gijón y justifique que no circula más de 2.500 kilómetros al año.

González animó esta mañana a otros partidos y a todos los gijoneses a sumarse a este recurso, a «sumarse a la resistencia«, al tiempo que pidió a la alcaldesa »que rinda armas y se siente a negociar y consensuar lo que realmente interesa a los gijoneses«.

«El PP se opuso a esta normativa desde el primer momento. Gijón no puede convertirse en laboratorio ideológico de la movilidad. Se ha creado un problema donde no lo había, porque no había un problema de movilidad ni contaminación por tráfico que justifique las limitaciones que impone la ordenanza ni su premura», abundó la edil Ángeles Fernández Ahuja, que criticó las limitaciones al tráfico y el aparcamiento en el casco urbano sin que se hayan planteado previamente soluciones o alternativas, como la construcción de aparcamientos disuasorios o una red municipal de aparcamientos.

El PP confía en que la sala de lo Contencioso Administrativo admita a trámite su recurso. Si eso ocurre, entre los motivos de impugnación señalarán como defecto de forma que la ordenanza no va acompañada de la preceptiva memoria económica. Esta es obligatoria desde 2015 y el Tribunal Supremo ya ha tumbado varias ordenanzas de otros ayuntamientos por carecer de ella, recordaron los populares.

Foro, que también ha anunciado que recurrirá la ordenanza de movilidad, ya ha puesto el asunto en manos de sus abogados con la intención de presentar el recurso en los próximos días. Llegado el caso, el TSJA podría decidir la acumulación de recursos.