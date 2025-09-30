El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Perros disfrutando del sol en la rampa de la escalera 2 de la playa de San Lorenzo. E. C.

Gijón se prepara para reabrir la playa de San Lorenzo a los perros

La vuelta de las mascotas al principal arenal de la ciudad, donde convivirán con los bañistas, es inminente

E. C.

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:35

¿Cuándo podré volver a pasear con mi mascota por la playa de San Lorenzo? Es la pregunta que se hacen estos días muchos dueños de perros en Gijón, dados los cambios de los últimos años en la duración de la temporada con salvamento en las playas urbanas de la ciudad. Y el Ayuntamiento aclara que será, como todos los años, el 1 de octubre. Es decir, este mismo miércoles.

Los socorristas seguirán cuidando a diario de los bañistas que acudan a las playas de San Lorenzo, Poniente y El Arbeyal, entre las 11.30 y las 19.00, hasta el próximo 16 de octubre, no solo por la alta afluencia de usuarios en los días de sol y los 'veranillos' de esta primera etapa del otoño, sino también para cubrir un puente con gran presencia de turistas como es el del 12 de octubre. Pero el Ayuntamiento de Gijón asegura que esto no afecta al acceso al arenal con mascotas, aunque la señalización instalada en el Muro induce a confusión. «Se abrirá como siempre», afirman desde el Consistorio.

Esto significa que desde este miércoles los perros podrán no solo bajar a la playa de San Lorenzo, sino correr por ella en total libertad, sin correa, siempre que lo hagan entre las escaleras 2 y 8, pues es el tramo de playa que queda cubierto por el agua durante la pleamar, lo que contribuye a su limpieza de manera natural. De este modo se prevé que, pese al debate que genera y el malestar de muchos bañistas, esta misma semana sean ya decenas de gijoneses los que hagan uso de esta posibilidad de pasear en la playa con su perro, en una ciudad donde las mascotas censadas rozan casi las 40.000, según los datos de los últimos años.

Los perros de Gijón también pueden disfrutar durante todo el año, a la altura de la escalera 24, de la conocida como 'perriplaya' de El Rinconín.

