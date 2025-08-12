El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Terrenos donde se desarrollará la playa verde, ayer, invadidos por todo tipo de vehículos. JOSÉ SIMAL

Gijón ya tiene las propuestas para la playa verde del Rinconín

Doce equipos concurren al concurso de ideas pese al rechazo del Colegio de Arquitectos

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 06:33

El futuro diseño de la playa verde de El Rinconín por parte del Ayuntamiento de Gijón podrá nutrirse de material más que suficiente. ... Ayer se cerró el plazo para que profesionales de los ámbitos del urbanismo, arquitectura e ingeniería presentasen sus proyectos y finalmente han sido una docena los equipos que han querido participar en este concurso internacional de ideas. A pesar de que las bases de este concurso fueron duramente cuestionadas por el Colegio de Arquitectos de Asturias, la convocatoria no solo no ha quedado desierta, sino que el número de participantes es prácticamente el mismo que concurrió al anterior concurso, el de 2021, para la remodelación y ordenación del ámbito del paseo marítimo Fomento-Poniente con PSOE e IU al frente del gobierno municipal. En aquel proceso se presentaron 13 propuestas y ahora se inicia el cribado con 12, solo una menos.

