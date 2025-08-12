Gijón ya tiene las propuestas para la playa verde del Rinconín

El futuro diseño de la playa verde de El Rinconín por parte del Ayuntamiento de Gijón podrá nutrirse de material más que suficiente. ... Ayer se cerró el plazo para que profesionales de los ámbitos del urbanismo, arquitectura e ingeniería presentasen sus proyectos y finalmente han sido una docena los equipos que han querido participar en este concurso internacional de ideas. A pesar de que las bases de este concurso fueron duramente cuestionadas por el Colegio de Arquitectos de Asturias, la convocatoria no solo no ha quedado desierta, sino que el número de participantes es prácticamente el mismo que concurrió al anterior concurso, el de 2021, para la remodelación y ordenación del ámbito del paseo marítimo Fomento-Poniente con PSOE e IU al frente del gobierno municipal. En aquel proceso se presentaron 13 propuestas y ahora se inicia el cribado con 12, solo una menos.

Como ya explicó en su momento el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, el resultado de este proceso no implicará la ejecución de las propuestas presentadas, ni llevará asociada la redacción y ejecución de un contrato de servicios y obras. Lo que se pretende con este concurso es beber de las ideas de varios profesionales para luego confeccionar una especie de compendio que se plasmará en el proyecto definitivo del Servicio de Arquitectura Municipal para la adecuación de dicha playa verde.

El jurado de este concurso de ideas estará presidido por la alcaldesa Carmen Moriyón o la persona en quien ella delegue. Habrá además otros quince vocales de perfil técnico elegidos, en una parte por los grupos políticos de la Corporación, y en otra por las distintas concejalías del gobierno implicadas en el proyecto. También habrá una plaza para Demarcación de Costas y otra para los colegios de Arquitectos y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. El compromiso económico municipal con este concurso de ideas se concreta en 27.000 euros en premios: 15.000 euros para el proyecto que logre la mejor puntuación, 4.000 para, respectivamente, la segunda y tercera propuesta con mayor puntuación y otros 4.000 para la idea más votada por la ciudadanía.

Primeras obras en 2026

En este concurso de ideas para la playa verde del Rinconín –como ya pasó en el desarrollado en el mandato anterior para el paseo de Fomento y Poniente– se sumará a la votación del jurado, el resultado de una votación popular a través de portal participa.gijon.es. Podrán votar mayores de 16 años empadronados en Gijón y la previsión es que la gestión telemática se complemente con una exposición física de los trabajos presentados y con sesiones informativas.

Tras la recepción municipal de las doce propuestas, ahora se van a desarrollar otras tres fases del concurso. La primera será la de valoración y admisión de los proyectos por el jurado, del 12 de agosto al 25 de septiembre (45 días). La segunda será la específica de valoración ciudadana, del 26 de septiembre al 15 de octubre (20 días). Y la última y tercera será la votación y fallo del jurado, del 16 de octubre al 14 de noviembre (30 días).

El Ayuntamiento comenzará a intervenir en la playa verde con unas primeras obras que estarán listas a finales de 2026 o principios de 2027 para la mejora del entorno y la extensión de una capa vegetal sobre las dos parcelas de 18.479 metros cuadrados.