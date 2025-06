La futura playa verde de El Rinconín, en Gijón, podrá incluir un aparcamiento subterráneo

Iván Villar Gijón Martes, 24 de junio 2025, 18:09 Comenta Compartir

La junta de gobierno ha aprobado las bases del concurso de ideas para el diseño de la 'playa verde' de El Rinconín, en Gijón ... , y se abre un plazo de un mes y medio, hasta el 11 de agosto, para la presentación de unas propuestas que, no obstante, no implicarán obligatoriamente su ejecución ni la contratación del ganador para la redacción del futuro proyecto de obras. Sí hay en juego un primer premio de 15.000 euros y tres accésits de 4.000 euros cada uno, incluido uno para la propuesta que reciba la mejor valoración de la ciudadanía si este no está entre los tres primeros puestos de la clasificación general. Y es que los gijoneses también tendrán voz en la elección del proyecto para la adecuación de los 18.479 metros cuadrados situados en primera línea costera y repartidos en dos parcelas situadas a ambos lados del edificio del Rick's.

Las propuestas que sean admitidas al concurso se expondrán tanto en un espacio físico como a través de internet, y todos los empadronados en Gijón mayores de 16 años podrán evaluarlas otorgando entre 0 y 5 puntos a cuatro apartados referentes al diseño: implantación de los usos propuestos, soluciones de accesibilidad universal, revalorización de las zonas verdes e innovación, creatividad y originalidad. Aparte, un jurado técnico designado por el Ayuntamiento, la Demarcación de Costas, los colegios de Arquitectos y de Caminos, Canales y Puertos y los grupos municipales valorará, además del diseño, otros aspectos como la calidad urbanística y ambiental de los espacios propuestos, el uso de soluciones basadas en la naturaleza, la adaptación a soluciones futuras, el coste de mantenimiento y la viabilidad técnica, urbanística, económica y constructiva de cada propuesta. Ampliar La alcaldesa, durante la presentación de los planes para el concurso de ideas de la playa verde. D. Arienza Las bases del concurso permiten «desde la simple propuesta de ejecutar y mantener las zonas verdes» que contempla la ordenación urbanística de estos terrenos hasta «la dotación de nuevos usos públicos» culturales, recreativos y que fomenten « la actividad física, el ocio, el esparcimiento, la convivencia ciudadana y la economía circular». Con la idea de lograr «un entorno que funcione de la manera más sostenible que se pueda imaginar», el Ayuntamiento aspira a conseguir no solo «un nuevo espacio de disfrute en conexión directa con el mar», sino también «equipamientos y servicios que garanticen y mejoren el bienestar de los residentes, facilitando el acceso a personas de movilidad reducida, asegurando la limpieza y mantenimiento de las zonas verdes e instalando los elementos que sean precisos para el esparcimiento y la práctica del deporte», entre otros usos. Para ello podrán realizarse, «integrándolas paisajísticamente con el entorno», todas las construcciones que permita en este espacio la normativa urbanística, que según recogen las bases incluye entre las actuaciones admisibles la construcción de un aparcamiento bajo rasante, siempre que en superficie se mantengan las zonas verdes previstas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Gijón