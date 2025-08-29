Gijón, a por el récord de escanciado de sidra simultáneo

Las potentes ráfagas de aire racheado obligaron este jueves a suspender el concurso de escanciado en la plaza Mayor, clave en el Campeonato Regional de echadores

El programa Hoy, de 11 a 23 horas Mercadín de la sidra y la manzana en los Jardines de la Reina.

Hoy, 12 horas Concurso de sidra casera en la plaza Mayor.

Hoy, 18 horas El Récord Mundial de Escanciado Simultáneo se intentará batir un año más en la playa de Poniente con la animación de la Banda de Gaitas Villa de Xixón, Alberto Rodríguez, Nerea Vázquez y Pedro Durán. Será a las 20.30 cuando tenga lugar el escanciado colectivo.

Hoy, 22 horas La velada terminará con el ensayo de los cancios de chigre en la plaza Mayor.

Mañana, de 11 a 23 horas Mercadín de la sidra y la manzana en los Jardines de la Reina.

Mañana, 12 horas Masterclass de escanciado de sidra y cultura sidrera en la plaza Mayor, presentada por Abraham Castellanos.

Mañana, 13 horas '¡Kampai! La sidra y el sake. Patrimonios de la Humanidad que conectan culturas' en la plaza Mayor.

Mañana, 20 horas Entrega de premios del Mercadín de la Sidra y la Manzana 2025 en la plaza Mayor. Se entregarán 'Al producto más novedoso', 'A las mercancías mejor presentadas' y 'Al puesto más prestoso'.

Mañana, 21 horas Para terminar, sonarán los cancios de chigre en la plaza Mayor, una selección de textos y músicas que interpretará la Sociedad Torner dirigida por Carlos José Martínez.

Domingo, de 11 a 23 horas Mercadín de la sidra y la manzana en los Jardines de la Reina.

Domingo, 12 horas Celebración del Día de la Sidra en la plaza Mayor y plaza del Marqués con la Banda de Gaites Noega. Degustación de sidra en las casetas de los llagares hasta las 14. Habrá culetes solidarios a favor de ELA Principado, previa adquisición de tickets de 10 a 13.30 horas.

Domingo, 12 horas Se entregará en la plaza Mayor el Tonel de Oro 2025 a Luis Benito García Álvarez.

Domingo, 12 30 horas. Con el Corte 2, comenzará en la plaza Mayor la última fase del Premio Elogio de Oro a la Mejor Sidra de la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón, cuyo galardón se hará público una vez finalizada la cata.

Domingo, 12 45 horas. Entrega del galardón a 'La etiqueta más guapina de la Fiesta de la Sidra de Gijón'.

Domingo, 14 horas La fiesta terminará, también en la plaza Mayor, con la Banda de Gaites Noega.

El viento provocó este jueves la cancelación del Concurso de Escanciadores en la plaza Mayor de Gijón, una de las citas más esperadas de la Fiesta de la Sidra Natural y una prueba clave en el Campeonato Regional de esta especialidad. La decisión fue tomada por la organización una vez iniciada la competición al comprobar que las potentes rachas de aire impedían el normal desarrollo de las tiradas de sidra y ante la incomodidad expresada por los propios participantes. El propósito, tras la cancelación, es el de celebrar el concurso en una fecha aún por determinar, aunque se ha descartado hacerlo en el marco de la celebración dedicada a nuestra bebida autóctona, que sigue con su programación hasta el domingo.

Este viernes al mediodía tendrá lugar en la plaza consistorial el Concurso de sidra casera y por la tarde, la playa de Poniente acogerá otro de los grandes momentos de la Fiesta de la Sidra Natural, con el intento de batir el Récord Mundial de Escanciado Simultáneo. El acceso al arenal se abrirá a partir de las 18 horas y la organización proporcionará a los participantes las primeras 9.797 botellas necesarias para superar la marca y poder inscribir una nueva en el Libro Guinness. La Banda de Gaitas Villa de Xixón y los actores Alberto Rodríguez, Nerea Vázquez y Pedro Durán animarán la espera hasta el momento de la verdad, previsto en torno a las 20.30 horas. Por la noche (22), en la plaza Mayor se realizarán los ensayos abiertos de los Cancios de Chigre, programados para mañana a las 21 horas.

Al mediodía del sábado, el campeón de escanciado Abraham Castellano impartirá en la plaza Mayor una masterclass sobre esa materia y sobre cultura sidrera y a continuación nuestra bebida más universal se unirá al sake japonés, también declarado en su día Patrimonio de la Humanidad.

La jornada central de la Fiesta y también su broche llegará en la mañana del domingo con la degustación de los distintos palos de los llagares presentes en esta edición, así como la entrega del Tonel de Oro a Luis Benito García Álvarez (impulsor de la candidatura de la cultura sidrera a la Unesco) y el Premio Elogio de Oro a la Mejor Sidra Natural del certamen. Hasta entonces aún quedan tres días para disfrutar en la ciudad la última gran cita del verano, con la prueba de escanciadores pendiente de nueva fecha.

