Un rayo revienta una chimenea en la céntrica avenida de la Costa de Gijón

Medio Gijón despertó sobresaltado esta mañana, entre las siete y las ocho, por la violencia de los rayos que descargaron sobre la ciudad, pero lo de la avenida de la Costa fue distinto. Una de las descargas alcanzó la azotea de un edificio de once plantas, provocando la explosión de una chimenea de dos metros. Los cascotes saltaron por los aires, cayendo fragmentos de ladrillos sobre la calle y un edificio colindante, al que reventó un velux. «Pudo haber ocurrido una desgracia; la suerte es que no había nadie en ese momento en la acera y que en la salida de gases no había ninguna acumulación», detalla José Manuel García Antuña, presidente de la comunidad de vecinos afectada.

La Policía Local tuvo que cortar el paso dada la inseguridad de la zona y los Bomberos estuvieron dos horas saneando la zona para evitar nuevos desprendimientos. «Fueron rápidos y eficaces, les estamos muy agradecidos», comenta el vecino. La estructura que reventó el rayo era una chimenea con tres conductos, dos de ellos tubos de ventilación y el tercero de salida de gases, describe.

«Me extraña que le pegara porque no es metálico, y tiene al lado una antena que sí lo es y no le dio», comenta García Antuña. «Creo que el rayo se fue para la chimenea porque sobresalía y terminaba de forma puntiaguda», barrunta. La onda expansiva metió el hollín dentro de las viviendas de un edificio que hoy despierta con el telefonillo y la señal de televisión inutilizados, su presidente de comunidad pegado al teléfono para arreglar los trámites con el seguro, y los operarios de Emulsa recogiendo los cascotes de las aceras.

No es la única incidencia que está teniendo la ciudad. Otro rayo cayó en la zona de Isabel la Católica y ha provocado un apagón en parte de la red semafórica.