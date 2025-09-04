Gijón se une a la campaña de prevención del suicidio en Asturias, región con la tasa más alta

El próximo miércoles, 10 de septiembre, se conmemora el día mundial para la prevención del suicidio y el Ayuntamiento de Gijón acogió este jueves ... la presentación de la campaña de actos que la Asociación del Teléfono de la Esperanza organiza para combatir esta lacra que el año pasado costó la vida a 3.846 personas en España y 114 en Asturias, la comunidad con mayor tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes.

El edil de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, animó a las personas que pasan por un mal momento a que piensen que «siempre hay razones para vivir, aunque a veces cueste verlas». «Si alguien siente que no puede más, que recuerde que no está solo», dijo.

La Asociación del Teléfono de la Esperanza va a instalar mesas informativas en varios puntos de la región, como la plaza de España de Avilés, esta misma mañana. El domingo será el turno de Mieres y el miércoles de Oviedo (plaza de la Escandalera) y Gijón (plaza de Italia).

Pendás destacó que el Teléfono de la Esperanza se ha convertido en un recurso que considera esencial para la ciudadanía. «Detrás de cada llamada hay una vida, detrás de cada llamada hay una historia, una persona que busca ser escuchada»,remarcó, antes de agregar que «todos en algún momento podemos necesitar o hemos necesitado ser escuchados».

Recordó, asimismo, que la Fundación Municipal de Servicios Sociales apoya desde hace años a la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza a través del programa de promoción de la salud emocional y prevención del suicidio, con una subvención anual de casi 4.000 euros, además de facilitar instalaciones municipales, con cuatro despachos en el equipamiento social de El Natahoyo.

A ambas entidades, según él, les une el compromiso común de «que nadie se sienta solo». Incidió, además, en que la colaboración entre el Teléfono de la Esperanza y la Fundación de Servicios Sociales no es puntual, sino que forma parte de un camino que «seguiremos recorriendo juntos, con el convencimiento de que, apoyando a quienes lo necesitan, cuidamos también de toda nuestra ciudad».

Raquel Collada, del Telefono de la Esperanza en Asturias, recalcó que el Instituto Nacional de Estadística registró en 2023 un total de 4.116 fallecimientos por suicidio en todo el país. De estos, 3.044 fueron de hombres y 1.072 de mujeres. Asimismo, el mayor volumen está en la franja de edad de entre 50 y 59 años.

De acuerdo a los datos del año 2024 en España, si bien son aún provisionales, se llevan contabilizados 3.846 fallecimientos, de los cuales hombres fueron 2.834 y mujeres 1.012. En Asturias esa cifra fue de 114 (27 mujeres y 87 hombres).

También hizo referencia a los datos del Teléfono de la Esperanza de Asturias, que el pasado año recibió 7.976 llamadas de ayuda. De todas ellas, se estima que unas 265 tuvieron una temática «claramente suicida», apuntó.

En el primer semestre de este año llevan recibidas unas 3.496 llamadas, de las cuales 120 tienen una temática «claramente suicida».

«Es una realidad que preocupa y nos preocupa», aseguró Collada, quien justificó la necesidad de que todos los años se desarrolle una campaña de prevención.

Explicó que, en esta ocasión, la campaña nacional está centrada en la figura de Virginia Woolf, de la que señaló que «pasó una vida con muchos sufrimientos emocionales por distintas cosas y se suicidó».

«Esta campaña se centra en imaginarse los futuros posibles que hubiera podido tener Virginia Woolf, si hubiera tenido apoyo, si hubiera tenido a alguien que la escuchara, si hubiera tenido tiempo de apoyo», apuntó.

Por otra parte, resaltó que el Teléfono de la Esperanza en Asturias cumple 50 años. Dentro de las actividades programadas por el aniversario, está la celebración de un congreso el próximo 4 de octubre, en el Auditorio Príncipe de Asturias, en Oviedo.

