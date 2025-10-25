El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Inauguración de la exposición de la Plataforma de Bernueces en la Fundación Alvargonzález. José Simal

Gijón, visto por los vecinos

La Fundación Alvargonzález acoge una exposición con fotografías de la plataforma vecinal de Bernueces

E. C.

Gijón

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:00

La Asociación Plataforma de Bernueces presentó este viernes una exposición de instantáneas bajo el título 'Gijón y su entorno a través del objetivo de sus vecinos'. La muestra de fotografía, la número 379 que acoge la sala de arte de la Fundación Alvargonzález, expone una gran variedad de imágenes de la parroquia de Castiello y de los alrededores de Gijón enmarcadas dentro los concursos celebrados con motivo de las fiestas de San Miguel de Castiello durante los años 2023, 2024 y 2025.

