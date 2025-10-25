Gijón, visto por los vecinos

E. C. Gijón Sábado, 25 de octubre 2025, 23:00 Comenta Compartir

La Asociación Plataforma de Bernueces presentó este viernes una exposición de instantáneas bajo el título 'Gijón y su entorno a través del objetivo de sus vecinos'. La muestra de fotografía, la número 379 que acoge la sala de arte de la Fundación Alvargonzález, expone una gran variedad de imágenes de la parroquia de Castiello y de los alrededores de Gijón enmarcadas dentro los concursos celebrados con motivo de las fiestas de San Miguel de Castiello durante los años 2023, 2024 y 2025.

Temas

Barrios y parroquias de Gijón