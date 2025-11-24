El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de familia en Madrid durante la jornada. La Rioja

El gijonés Santiago Miyares impulsa el soterramiento de Logroño en Madrid

El director general de la sociedad para la integración del ferrocarril riojano clausuró las jornadas 'Estaciones de tren: motores de regeneración urbana del siglo XXI'

Javier Campos

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:05

Comenta

De la estación intermodal de Logroño se vuelve a hablar en la capital de España. Así, el ciclo 'Estaciones de tren: motores de regeneración urbana del siglo XXI', organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, se ocupó el pasado miércoles de la infraestructura ferroviaria de Logroño, tras hacerlo de Madrid Chamartín, Barcelona Sagrera o Bilbao Abando. Una ocasión para poner de relieve «la singularidad de un proyecto pionero en gran medida ya ejecutado» –frente a los mencionados que aún se encuentran en fases iniciales de desarrollo–.

Según recoge el diario LA RIOJA, el director general de la sociedad para la integración del ferrocarril, el gijonés Santiago Miyares, encargado de clausurar el acto, adelantó la necesidad de continuar con el proyecto de soterramiento e iniciar en el año próximo la comercialización de las parcelas del PERI Ferrocarril

De entrada, el arquitecto del citado plan especial en el cual se integra la intermodal, Iñaki Ábalos, explicó «cómo el ciudadano estuvo en el centro de atención del proyecto arquitectónico, creando un parque para uso y disfrute de la ciudad con una colina que permitió hacer una bóveda más propia del siglo XXIII, donde la incidencia de la luz natural es muy importante».

Y para continuar, Jordi Nebot, socio de Teresa Galí, autores del diseño del paisaje y la jardinería, destacó «la búsqueda del equilibrio entre la vegetación de lo salvaje y lo trabajado aprovechando el territorio con caminos, terrazas y gramajes para ofrecer a la ciudad y la gente el mejor espacio de convivencia».

También participó como ponente Miguel García Manzanos, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de La Rioja, pero que en esta ocasión acudió como diseñador y responsable de la estructura de la estación de autobuses y la cúpula, «trabajo que se realizó con la misma filosofía de la estructura ejecutada en la estación de ferrocarril con la que forma una unidad proyectual».

También intervinieron Íñigo López-Araquistáin, concejal de Urbanismo, resaltando la importancia histórica y actual del tren en el desarrollo de la capital y la directora técnica de LIF 2002, Mari Cruz Gutiérrez.

