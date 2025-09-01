El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una ambulancia del 112 de Castilla-La Mancha y un helicóptero medicalizado. E.C.

Una gijonesa y su hijo de 16 años heridos graves en un accidente en coche en Guadalajara

La mujer de 53 años y el menor se encuentran ingresados, desde el pasado jueves, con traumatismos craneoencefálicos en el Hospital 12 de Octubre de Madrid

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:26

Un accidente de tráfico ocurrido en la noche del pasado jueves en la Autovía del Nordeste (A-2), a la altura de Guadalajara, consternó Gijón. En un coche viajaban una conocida comerciante del centro de Gijón acompañada de su marido e hijos. El coche impactó contra un camión. Según fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el suceso tuvo lugar en el kilómetro 107, a la altura del término municipal de Mirabueno (Guadalajara), en sentido Zaragoza sobre las 22 horas. Como consecuencia del impacto la mujer, de 53 años y que regenta una tienda de moda en Tomás Zarrazina y su hijo de 16 años sufrieron traumatismos craneoencefálicos. El menor fue trasladado en un helicóptero sanitario hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid y la mujer en una unidad movil al mismo centro. El marido y la hija padecen heridas leves.

