«Los gitanos son parte de la sociedad, pero faltan medidas concretas»

Once ilustraciones que destacan once momentos significativos de la historia del pueblo gitano, desde su salida de la India «hace alrededor de mil años», su llegada a la península ibérica en 1425 o episodios trágicos como la Gran Redada de 1749. Son parte de la exposición '600 años del pueblo gitano. Una historia compartido' que la Fundación Secretariado Gitano inauguró este jueves en la primera planta de la Escuela de Comercio de Gijón para celebrar sus seis siglos de presencia en España.

Los actos, que se desarrollarán hasta el próximo viernes, comenzaron con una representación teatral –con guion de Francisco Suárez– de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica, hecho registrado a través de un documento que atestigua que, el 12 de enero de 1425, Alfonso V de Aragón otorgó a Juan de Egipto Menor un salvoconducto que le autorizaba a viajar libremente por la península en su peregrinación a Santiago de Compostela.

Con ello quisieron visibilizar que «un gitano es parte intrínseca de nuestra sociedad y nuestro país, pero puede haber medidas más concretas de oportunidades, empleo, educación y lucha contra el antigitanismo», reivindicó Pepa González, coordinadora de la fundación en Gijón.

Espectáculos diarios

La exposición, que se podrá visitar hasta el jueves 13, incorpora otras contribuciones del pueblo gitano a la sociedad en el ámbito del arte, la cultura o los oficios, como guitarras, discos, fotografías y diferentes herramientas. Un «legado impresionante» que busca dar a conocer esta herencia y homenajear a quienes han luchado por su identidad.

Desde hoy hasta el domingo, habrá un espectáculo diario en el Antiguo Instituto que representará diferentes características de la cultura gitana, así como visitas guiadas, sesiones d ehistoria o cuentacuentos.

