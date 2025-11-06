El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Representación teatral de la llegada de Juan de Egipto Menor a la península ibérica, hace 600 años. E. C.
600 aniversario de la llegada del pueblo gitano

«Los gitanos son parte de la sociedad, pero faltan medidas concretas»

La Fundación Secretariado Gitano inaugura en la Escuela de Comercio de Gijón una exposición que conmemora el 600 aniversario de su llegada a la península ibérica

María Agra

María Agra

Gijón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:43

Comenta

Once ilustraciones que destacan once momentos significativos de la historia del pueblo gitano, desde su salida de la India «hace alrededor de mil años», su llegada a la península ibérica en 1425 o episodios trágicos como la Gran Redada de 1749. Son parte de la exposición '600 años del pueblo gitano. Una historia compartido' que la Fundación Secretariado Gitano inauguró este jueves en la primera planta de la Escuela de Comercio de Gijón para celebrar sus seis siglos de presencia en España.

Los actos, que se desarrollarán hasta el próximo viernes, comenzaron con una representación teatral –con guion de Francisco Suárez– de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica, hecho registrado a través de un documento que atestigua que, el 12 de enero de 1425, Alfonso V de Aragón otorgó a Juan de Egipto Menor un salvoconducto que le autorizaba a viajar libremente por la península en su peregrinación a Santiago de Compostela.

Con ello quisieron visibilizar que «un gitano es parte intrínseca de nuestra sociedad y nuestro país, pero puede haber medidas más concretas de oportunidades, empleo, educación y lucha contra el antigitanismo», reivindicó Pepa González, coordinadora de la fundación en Gijón.

Espectáculos diarios

La exposición, que se podrá visitar hasta el jueves 13, incorpora otras contribuciones del pueblo gitano a la sociedad en el ámbito del arte, la cultura o los oficios, como guitarras, discos, fotografías y diferentes herramientas. Un «legado impresionante» que busca dar a conocer esta herencia y homenajear a quienes han luchado por su identidad.

Desde hoy hasta el domingo, habrá un espectáculo diario en el Antiguo Instituto que representará diferentes características de la cultura gitana, así como visitas guiadas, sesiones d ehistoria o cuentacuentos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Un dilema para el Real Oviedo llamado Hassan
  3. 3 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  4. 4

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  5. 5 Fallece un hombre en un sex shop de León
  6. 6 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  7. 7 Adiós a un símbolo de Gijón: desmontado el asturcón del Cajastur
  8. 8

    «No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»
  9. 9 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  10. 10 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Los gitanos son parte de la sociedad, pero faltan medidas concretas»

«Los gitanos son parte de la sociedad, pero faltan medidas concretas»