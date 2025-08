El director de Visita Gijón, Daniel Martínez Junquera (Gijón, 1985), señala que Gijón «sigue creciendo» en la desestacionalización gracias a la apuesta por el cliente ... internacional. Habla también del plan estratégico que persigue «mantener la identidad y cultura» de una ciudad cada vez más turística pero, a su juicio, «no masificada».

–Estamos en pleno agosto con la ciudad llena. ¿Teme que a Gijón le pase igual que a otros destinos y muera de éxito?

–Aquí el reto de los próximos años, y así se verá reflejado en el próximo plan estratégico es mantener la identidad. No convertirnos en cualquier otro destino con los mismos restaurantes o tiendas. Las políticas turísticas públicas, en general, no solo en Gijón, deben ir enfocadas en la preservación de las identidades y tradiciones de los destinos. El reto de la ciudad está más en la gobernanza turística que en la promoción.

–Entonces, ¿no cree que Gijón esté actualmente masificado?

–No. Vengo del mundo hotelero y puedo garantizar que los datos no son muy diferentes a los que manejábamos en 2019, que fue el mejor año turístico de la ciudad. No existe una masificación. Pero, evidentemente, hay que poner el foco en lo que ocurre en otros destinos donde no se puede encontrar restaurantes locales o pequeñas tiendas de barrio para intentar evitarlo y que no ocurra aquí.

–Fueron 1,8 millones los visitantes que tuvo Gijón en 2024. ¿Es simplemente que la ciudad se está convirtiendo en lo llamado refugio climático o hay un reclamo en la programación que se ofrece?

–El verano gijonés es importantísimo para haber generado un destino muy conocido a nivel nacional. Pero, sobre todo, donde hemos visto ese crecimiento es en aquellos periodos que son las alas de verano, es decir, los meses de mayo, junio, septiembre u octubre. Es donde de verdad la ciudad tiene crecimiento. Ahí es donde pretendemos que Gijón crezca, ya no por refugio climático sino por los atractivos que ofrece todo el año en clave de desestacionalizar el turismo.

–¿Cuál es la clave para seguir creciendo en la desestacionalización?

–Una apuesta fuerte que ha habido desde la Concejalía de Turismo es incidir en el crecimiento del turismo internacional como factor número uno para poder desestacionalizar. Las cifras van incrementándose gracias a inestimable ayuda de la Consejería de Transporte de poder contar con esa conectividad que tanta falta hacía a la región. Otra línea estratégica clave es poder promocionar eventos, reuniones, viajes corporativos...

–Hábleme de esta línea.

–Aquí tenemos gran capacidad de crecimiento. Un ejemplo ha sido el encuentro mundial de vespas donde hemos reunido a más de 3.000 personas de todo el mundo en la ciudad. Hay eventos como ese, más otros del ámbito científico-sanitario que ocurren en el entorno de la milla del conocimiento, que son más pequeños o menos conocidos, pero son igual de interesantes e importantes para la ciudad.

–¿Cómo ha evolucionado el perfil del turista que visita Gijón?

–Además de los datos, se ve en la calle y, me atrevería a decir que, fuera de los meses estivales, escuchas más cliente internacional. Hemos superado las cifras históricas con el acumulado de turista internacional de enero a junio. Es algo que va a seguir aumentando, sobre todo en los meses de verano. En cuanto a procedencias, vienen de Reino Unido, Alemania, Argentina...

–Este plan estratégico se enmarca de 2025 a 2035. ¿Qué hoja de ruta se plantea?

–Va a ahondar mucho en no perder la esencia. Uno de los puntos diferenciadores del proyecto es, sobre todo, la duración. Era una de las propuestas que a nivel técnico le hicimos a la vicealcaldesa. Es un plan consensuado con todo el tejido involucrado en el turismo directa e indirectamente. Ahí uno de los papeles fundamentales que va a tener como órgano del propio seguimiento es una mesa de turismo de Gijón conformada por todos los agentes de la cadena de valor del sector turismo.

–¿Qué estrategias tecnológicas se están utilizando para mejorar la experiencia del turista?

–Nos hemos adherido con un proyecto a nivel nacional Plataforma Inteligente de Destinos desarrollada por Segittur. Implementaremos soluciones tecnológicas para la detección de flujos de personas en la ciudad y así poder tener motorizado en todo momento zonas que quizás estén sobresaturadas y poder dirigir a las personas hacia otros puntos turísticos de Gijón. La interacción con el turista en este aspecto para intentar evitar masificaciones en puntos concretos.

–¿Cuál es la otra?

–Es darle muchas más funciones a la herramienta de datos que ya tenemos ahora: Gijón Data Lab. La idea es que podamos tener datos de los alojamientos en tiempo real para saber ocupaciones, previsiones de ocupación, demografía de dónde están viniendo los turistas...

–¿La histórica falta de un hotel de cinco estrellas es una prueba de que la ciudad no apuesta por un turismo de alto nivel adquisitivo?

–Que haya un hotel de cinco estrellas en la ciudad es importante, pero no es una condición sine qua non para tener un turismo de alto poder adquisitivo.

–¿Va a haber diferencia cuando haya al fin un hotel de cinco estrellas?

–Bueno, para captar según que tipo de negocios sí, pero no es una cosa que vaya a cambiar el turismo de Gijon. ¿Es necesario? Sin duda. Que estamos perdiendo algún tipo de negocio puede ser, pero la ciudad de Gijón es suficientemente atractiva y tenemos hoteles de cuatro estrellas de una calidad increíble que en muchos casos son mejores que hoteles de cinco estrellas de otros destinos.

Despedidas de soltero

–En contraposición, hosteleros y vecinos se quejan de las despedidas de soltero que causan alboroto en las calles. ¿Cómo valora este tipo de turismo?

–No promocionamos ese tipo de turismo. He ido a despedidas de soltero y no he generado ningún tipo de problema en la ciudad en la que he ido. Esto no va de despedidas de soltero sí o no, sino de comportamientos incívicos sí o no. Solo hay que demonizar los comportamientos que no vienen a aportar nada a la ciudad.

–¿Ha ayudado la moratoria de pisos turísticos a no masificar algunos barrios como Cimavilla?

–Digo lo mismo, no podemos demonizar los pisos turísticos. Es algo demandado y la gente los utiliza. En lo que sí que había que incidir era en el crecimiento desorbitado del numero de plazas, año tras año, de las viviendas de uso turístico. Eso había que regularlo y que hubiera una competencia en igualdad de condiciones con otro tipo de alojamientos. La moratoria sirvió en un momento puntual para frenar ese tipo de crecimiento masivo que había de peticiones hasta que salió la Ley de Turismo. Creo que ahora se está autoregulando.