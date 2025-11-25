Seis grandes inversiones que arrancan en 2026 en Gijón costarán 43,8 millones hasta 2029

Los grandes proyectos inversores que recoge el presupuesto municipal de Gijón para 2026, que salvo sorpresa será aprobado este miércoles en el Pleno, contemplan ... compromisos de gasto para los tres ejercicios siguientes (2027, 2028 y 2029) por un importe adicional de casi 36 millones de euros. Se trata de cinco actuaciones concretas que ya en 2026 se repartirán 7,8 millones de euros, por lo que su coste total para las arcas municipales alcanzará los 43,8 millones de euros, a distribuir en cuatro años.

Las obras para convertir la antigua fábrica de tabacos de Cimavilla en el Centro de Arte Tabacalera cuentan en el proyecto presupuestario con una primera partida para 2026 de 2,5 millones de euros, a los que el plan de inversiones plurianual incluido en el expediente suma 6 millones más en 2027, otros 6 millones en 2028 y 5,9 millones de euros para 2029, año en el que se pretende que pueda abrir sus puertas este nuevo complejo cultural. El contrato para acometer esta ambiciosa remodelación sigue pendiente de adjudicación formal, pero ya con una única oferta sobre la mesa correspondiente a una Unión Temporal de Empresas formada por la madrileña Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones y la ingeniería asturiana Terra Ingenieros. La intención del Ayuntamiento es que los trabajos puedan arrancar en el primer cuatrimestre del año.

Por importe global, y también por su impacto en la ciudad, la segunda actuación más importante es la ejecución de la primera fase de obras del plan de vías, correspondiente al derribo del viaducto de Carlos Marx, el necesario desvío de los colectores subterráneos y la ejecución de un nuevo vial que atraviese los terrenos del 'solarón'. A la espera de la firma del correspondiente convenio con Adif en el marco de Gijón al Norte, el Ayuntamiento reserva para 2026 una partida de 1,4 millones de euros, a los que se sumarán 3,8 en 2027, otros 3,8 en 2028 y 1,4 en 2029.

La remodelación del Albergue Covadonga, que se pretende iniciar también el próximo año con una aportación inicial de 1,2 millones de euros, supondría en los dos ejercicios posteriores 3 y 1,2 millones de euros más, respectivamente.

Complejo deportivo de La Calzada

Por su parte, la ampliación del Complejo Deportivo de La Calzada, ya en licitación y que permitirá crear un pabellón polideportivo sobre el espacio que ahora ocupan dos pistas de tenis al aire libre, supondrá una inversión de 1,4 millones de euros en 2026 que habrá que completar al año siguiente con otros 883.000 euros. También en dos anualidades se divide la inversión prevista para la remodelación del Hogar de Ceares, con una partida de 1,2 millones de euros en 2026 y la previsión de otros 925.400 para completarla en 2027.

El sexto proyecto sería el nuevo parque de bomberos, a cuyo diseño se pretenden destinar 150.000 euros el próximo año, con la previsión de dedicar a la obra un millón de euros cada año hasta 2029.