El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¡Asturias suma una nueva estrella Michelin!
El derribo del viaducto de Carlos Marx y la apertura de un nuevo vial compromete inversiones hasta 2029. Ucha
Presupuestos municipales

Seis grandes inversiones que arrancan en 2026 en Gijón costarán 43,8 millones hasta 2029

El Ayuntamiento aprobará este miércoles, en sesión plenaria, su presupuesto para el próximo año, que llega a los 309,9 millones de euros

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:24

Comenta

Los grandes proyectos inversores que recoge el presupuesto municipal de Gijón para 2026, que salvo sorpresa será aprobado este miércoles en el Pleno, contemplan ... compromisos de gasto para los tres ejercicios siguientes (2027, 2028 y 2029) por un importe adicional de casi 36 millones de euros. Se trata de cinco actuaciones concretas que ya en 2026 se repartirán 7,8 millones de euros, por lo que su coste total para las arcas municipales alcanzará los 43,8 millones de euros, a distribuir en cuatro años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  2. 2 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  3. 3 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  4. 4

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  5. 5

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  6. 6 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  7. 7 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  8. 8 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  9. 9

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  10. 10 Qué fue de Maribel Sanz: de las pasarelas a padecer dolor crónico por una lesión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Seis grandes inversiones que arrancan en 2026 en Gijón costarán 43,8 millones hasta 2029

Seis grandes inversiones que arrancan en 2026 en Gijón costarán 43,8 millones hasta 2029