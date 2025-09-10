Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche por esquivar a un perro y acaba arrollando a una mujer

Grave accidente el que ha tenido lugar esta tarde en la calle Capua, en el corazón de Gijón. Un conductor perdió el control de su coche por tratar de esquivar a un perro y acabó invadiendo la acera y arrollando a una mujer que en ese momento se encontraba sentada en una terraza hostelera. Su amiga se acababa de levantar justo antes de que ocurriera el suceso.

Sucedió pasadas las seis de la tarde, en una zona de gran afluencia y justo en una zona donde una una terraza hostelera. La víctima quedó atrapada bajo el vehículo y tuvo que ser excarcelada por los bomberos. Otra de las mesas de la cafetería se encontraba ocupada, pero afortunadamente esas personas no se vieron afectadas.

Hasta la zona se desplazaron dotaciones de la Policía Local, Naciona, además de Bomberos y una UVi móvil.