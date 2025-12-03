El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Encuentro de la alcaldesa de Gijón con EL COMERCIO, en el Teatro Jovellanos
Directivos del Grupo y de la Fundación Banco de Alimentos, durante la presentación de la operación kilo grupista, este martes, en Las Mestas. Paloma Ucha

El Grupo Covadonga de Gijón convoca a deportistas y socios en otra Operación Kilo

La entrega de alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de Asturias estará habilitada entre el 9 y el 19 de diciembre en Las Mestas

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:24

Comenta

El Grupo Covadonga apela una Navidad más a la solidaridad de sus deportistas y socios para colaborar con la Fundación Banco de Alimentos de Asturias, en una Operación Kilo que ayer fue presentada por miembros de las directivas de ambas entidades. Bajo el lema 'Un grupista, un kilo', la campaña de recogida de alimentos no perecederos, que estará habilitada en las instalaciones de Las Mestas desde el 9 al 19 de diciembre, llega a su novena edición, con el objetivo de superar los siete mil kilos.

«Esta iniciativa representa uno de los valores más profundos del Grupo, que es la responsabilidad social y la implicación con nuestro entorno», señaló Tasio del Reguero, directivo y presidente de la comisión social del Grupo. «Esta campaña muestra, año tras año, que cuando la familia grupista se une es capaz de generar un impacto real en la vida de muchas personas», añadió.

Del Reguero también tuvo palabras de agradecimiento a «todas las secciones deportivas y culturales» del club, que «se vuelcan con la campaña». «Son parte fundamental de esta Operación Kilo y cada contribución y cada gesto suman para asegurar que muchas familias puedan afrontar la Navidad con mayor tranquilidad y dignidad», comentó.

Por su parte, la vicepresidenta del Banco de Alimentos de Asturias, Pepa Cañadas, agradeció a la polideportiva sociedad de Las Mestas su solidaridad y destacó «la extraordinaria capacidad del Grupo para movilizar a sus socios y generar un impacto palpable en los hogares que más lo necesitan». «Sois un colectivo muy grande y colaborar con vosotros también da mayor visibilidad al trabajo de nuestros voluntarios», señaló.

Cañadas también puso de manifiesto cómo «la precariedad laboral y el coste de la vivienda han ampliado el número de usuarios en un millar, por lo que al final estamos atendiendo a unas 14.00 personas este año».

