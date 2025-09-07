El Grupo Covadonga reconoce a sus socios la «constancia, disciplina, lealtad y compromiso» El presidente entrega la insignia de plata del club a 235 socios de honor y la tradicional reproducción de la Santina a 510 socios de mérito

Carlos Amado Gijón Domingo, 7 de septiembre 2025, 16:34

El Grupo Covadonga celebró este domingo, víspera de su día grande, uno de los actos más emotivos de las fiestas sociales, como es el reconocimiento a los socios de honor y de mérito. Los primeros, aquellos que cumplen medio siglo ininterrumpido de pertenencia al club, reciben la insignia de plata del Grupo, mientras que los segundos, los que con 35 años de antigüedad alcanzan la edad de 65 años, recogen una reproducción de la imagen de la Santina, patrona de la entidad.

«Sois un ejemplo de constancia, disciplina, lealtad y compromiso. Con vuestros gestos cotidianos, con vuestra presencia discreta, con vuestra dedicación silenciosa, habéis construido los cimientos sobre los que hoy se asienta el Grupo», les dedicó el presidente Joaquín Miranda, antes de la entrega de distinciones, que abarrotó la pista polideportiva.

En esta ocasión, fueron un total de 235 los nuevos socios de honor que recibieron su insignia de plata, y 510 los de mérito. El presidente del Grupo, Joaquín Miranda, señaló que «cada año, este momento nos recuerda la verdadera esencia del Grupo de Cultura Covadonga: ser mucho más que un club deportivo, ser una gran familia unida por valores, tradición y compromiso». «Este no es un acto más del calendario, es probablemente el más emotivo de todos, porque en él ponemos nombre y rostro a la historia viva de nuestro Grupo», remarcó.

Miranda destacó la continuidad que supone para muchos de los socios un sentimiento de pertenencia que se transmite de generación en generación. «Muchos de vosotros heredasteis el sentimiento grupista de vuestros padres y abuelos y lo habéis transmitido después a vuestros hijos y nietos. Otros lo descubristeis por primera vez y decidisteis hacerlo vuestro, convirtiéndolo en parte inseparable de vuestra vida», argumentó. «Ese es el mayor legado que nos dejáis: el de la continuidad, el de mantener viva una llama que pasa de generación en generación», remarcó.

«Celebramos vuestra fidelidad, vuestro amor por el Grupo y el papel que desempeñáis como referentes. Sois memoria y sois faro: guardáis nuestra historia y, al mismo tiempo, ilumináis el camino que debemos seguir», les dedicó Joaquín Miranda, quien también tuvo palabras de agradecimiento a los trabajadores, colaboradores y voluntarios por «hacer posible estas fiestas».

«Con vuestra Santina y vuestra insignia, lleváis también un pedacito del corazón del Grupo, porque sois parte fundamental de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que seguiremos siendo», concluyó el presidente del Grupo, después de animar a todos a seguir disfrutando de un programa festivo que esta medianoche alcanza su punto álgido con los fuegos artificiales en honor de la Santina.