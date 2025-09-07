El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Damián Arienza

El Grupo Covadonga reconoce a sus socios la «constancia, disciplina, lealtad y compromiso»

El presidente entrega la insignia de plata del club a 235 socios de honor y la tradicional reproducción de la Santina a 510 socios de mérito

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Domingo, 7 de septiembre 2025, 16:34

El Grupo Covadonga celebró este domingo, víspera de su día grande, uno de los actos más emotivos de las fiestas sociales, como es el reconocimiento a los socios de honor y de mérito. Los primeros, aquellos que cumplen medio siglo ininterrumpido de pertenencia al club, reciben la insignia de plata del Grupo, mientras que los segundos, los que con 35 años de antigüedad alcanzan la edad de 65 años, recogen una reproducción de la imagen de la Santina, patrona de la entidad.

«Sois un ejemplo de constancia, disciplina, lealtad y compromiso. Con vuestros gestos cotidianos, con vuestra presencia discreta, con vuestra dedicación silenciosa, habéis construido los cimientos sobre los que hoy se asienta el Grupo», les dedicó el presidente Joaquín Miranda, antes de la entrega de distinciones, que abarrotó la pista polideportiva.

En esta ocasión, fueron un total de 235 los nuevos socios de honor que recibieron su insignia de plata, y 510 los de mérito. El presidente del Grupo, Joaquín Miranda, señaló que «cada año, este momento nos recuerda la verdadera esencia del Grupo de Cultura Covadonga: ser mucho más que un club deportivo, ser una gran familia unida por valores, tradición y compromiso». «Este no es un acto más del calendario, es probablemente el más emotivo de todos, porque en él ponemos nombre y rostro a la historia viva de nuestro Grupo», remarcó.

Miranda destacó la continuidad que supone para muchos de los socios un sentimiento de pertenencia que se transmite de generación en generación. «Muchos de vosotros heredasteis el sentimiento grupista de vuestros padres y abuelos y lo habéis transmitido después a vuestros hijos y nietos. Otros lo descubristeis por primera vez y decidisteis hacerlo vuestro, convirtiéndolo en parte inseparable de vuestra vida», argumentó. «Ese es el mayor legado que nos dejáis: el de la continuidad, el de mantener viva una llama que pasa de generación en generación», remarcó.

«Celebramos vuestra fidelidad, vuestro amor por el Grupo y el papel que desempeñáis como referentes. Sois memoria y sois faro: guardáis nuestra historia y, al mismo tiempo, ilumináis el camino que debemos seguir», les dedicó Joaquín Miranda, quien también tuvo palabras de agradecimiento a los trabajadores, colaboradores y voluntarios por «hacer posible estas fiestas».

«Con vuestra Santina y vuestra insignia, lleváis también un pedacito del corazón del Grupo, porque sois parte fundamental de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que seguiremos siendo», concluyó el presidente del Grupo, después de animar a todos a seguir disfrutando de un programa festivo que esta medianoche alcanza su punto álgido con los fuegos artificiales en honor de la Santina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  2. 2

    Las grandes superficies en Asturias se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes
  3. 3 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  4. 4 Paso atrás del Sporting
  5. 5 Fallece un motorista de 71 años en un accidente en Gijón
  6. 6 Barbón condena el ataque a la universidad pública para promocionar a la privada
  7. 7 ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 6 de septiembre de 2025
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9

    Más de 52.000 consultas perdidas en lo que va de año en Asturias al no acudir el paciente a la cita programada con el médico
  10. 10

    La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Grupo Covadonga reconoce a sus socios la «constancia, disciplina, lealtad y compromiso»

El Grupo Covadonga reconoce a sus socios la «constancia, disciplina, lealtad y compromiso»