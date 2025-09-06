El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La exinternacional Rocío Ríos participó en la caminata a Mareo. Arnaldo García

El Grupo Covadonga, a tope a la espera de su gran noche

Numerosos socios participaron en la marcha a Mareo, que este año estrenó edición sostenible

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:47

El Grupo Covadonga acogió este sábado numerosas actividades y una gran afluencia de socios, a la espera de la que será el plato fuerte de su programa festivo, que tendrá lugar este domingo a medianoche con el lanzamiento de los tradicionales fuegos artificiales en honor de la patrona del club.

El deporte marcó la mañana en Las Mestas, con la disputa en el Braulio García de los partidos de balonmano correspondientes a la Minicopa Principado. La masterclass de zumba programada en el escenario central contó con un lleno en la pista polideportiva en una cita que cada año tiene más seguidores. También estuvo muy concurrida la IX Caminata a Mareo, que este año estrenó su carácter sostenible, en el que los participantes fueron recogiendo deperdicios y basura que se encontraron a lo largo de la senda fluvial del Piles. La directora general de Deportes del Principado, Manuela Fernández Ena, dio el pistoletazo de salida a esta marcha.

Tras la II Folixina de Coros y Danzas, la formación 'De sur a norte' amenizó el vermú. Por la tarde, el Braulio García acogió el partido de balonmano de homenaje a José Antonio Mateos, mientras en Mareo numerosos socios participaron en el Marathon Familiar. Ya por la noche, el show de Charly Teibol e Igor Paskual cerraron la jornada. Este domingo, tras los fuegos, actuará José de Rico.

