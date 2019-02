Los grupos políticos reclaman que el adelanto electoral no retrase aún más el plan de vías Terrenos frente al Museo del Ferrocarril donde está previsto construir la estación intermodal. / D. ARIENZA Urgen a ratificar en el Consejo de Ministros el convenio de noviembre, antes de que el Gobierno quede en funciones IVÁN VILLAR Viernes, 15 febrero 2019, 03:52

El posible anuncio por parte de Pedro Sánchez de un adelante electoral ha activado todas las alarmas en el Ayuntamiento, ante la posibilidad de que suponga nuevos retrasos para la firma del convenio del plan de vías. El documento presentado en noviembre por el Ministerio de Fomento, y que cuenta con el visto bueno de las administraciones local y regional, aún debe ser ratificado por el Consejo de Ministros para su entrada en vigor. Y son varios los grupos que alertaban ayer de que poner punto final a la legislatura sin dejar resuelto este asunto podría suponer varios meses más de espera.

El senador Fernando Goñi, del PP, señalaba que las actuaciones previstas en el documento ya acumulan «un año de retraso» y advirtió de que la demora podría llegar a alcanzar «dos años o más», algo que atribuyó a que «Gijón no es una prioridad para el Gobierno del PSOE». Señaló que el anterior Ejecutivo del PP, con Íñigo de la Serna al frente de Fomento, ya había dejado redactado un convenio que tenía el respaldo de todas las partes y cuya validez estaba avalada por tres informes de Adif. «El convenio estaba listo para firmar, pero no quisieron porque tenían que hacerle unos cambios estéticos», lamentó el portavoz del grupo municipal popular, Pablo González, quien señala que «la convocatoria de las elecciones no puede ser una excusa para seguir retrasando la firma, porque mientras hay consejo de ministros hay esperanza». Pidió en este sentido poner fin a la «clara estrategia de dilación» y ratificar cuanto antes el convenio. También criticó «que la alcaldesa estuviera tan reivindicativa cuando gobernaba el PP, que me parece bien, pero quede mudita cuando lo hace el PSOE y no reivindique una inversión de 814 millones para la ciudad».

Movilizar a la plataforma

Desde IU, su portavoz municipal, Aurelio Martín, cifró en «algo más de dos semanas» el tiempo del que dispone el Consejo de Ministros para ratificar el convenio, toda vez que una hipotética convocatoria electoral para el 28 de abril conllevaría la disolución de las Cortes el 5 de marzo. «Desde entonces el Gobierno estará ya en funciones, por lo que el nivel de preocupación es máximo. Solo le pedimos al PSOE que no sea tan indolente como fue el PP y deje firmado el convenio, para que algo que después de 17 años al fin parece alcanzable no se nos escape de las manos como un azucarillo». Consideró además oportuno volver a movilizar a las entidades integradas en la plataforma para el plan de vías.

También Rubén Pérez, coordinador local de Ciudadanos, teme que «una vez más un cambio de Gobierno vuelva a paralizar la firma del convenio debido a la falta de agilidad y celeridad de PP y PSOE. Sus ministros visitaron Gijón para llenarnos de promesas, cerraron un acuerdo, pero pasaron los meses y la ratificación no llegó».