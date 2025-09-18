El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Despliegue de los servicios de emergencia en torno al camión, en Gijón. Damián Arienza

Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón

La víctima, de 51 años, se encontraba en el interior del vehículo junto a su perro. Bomberos, Policía Local y el SAMU acudieron tras la llamada de sus compañeros de trabajo, preocupados al no tener noticias suyas

Olaya Suárez

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:53

Hallan muerto a un camionero de 51 años en el polígono de Bankunión, en Gijón. El hombre ha sido localizado en torno al mediodía de hoy jueves en el interior de su vehículo, en la calle de la Laminación, después de que no se presentase a descargar la mercancía como tenía previsto hacer a primera hora de la mañana.

Los bomberos se desplazaron hasta el lugar para posibilitar la apertura del vehículo y que los sanitarios se hicieran cargo de la víctima. Únicamente pudieron confirmar el fallecimiento. En el interior del camión se encontraba también su perro. Los efectivos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios le dieron agua al animal y le atendieron hasta la llegada del lacero municipal.

En el entorno intervinieron agentes de la Policía Local. Las primeras investigaciones apuntan a una muerte natural. El camionero pertenecía a una empresa de fuera del Principado.

