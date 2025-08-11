Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón Sucedió en la calle Rodríguez San Pedro, en la zona de Fomento, y la accidentada fue trasladada al Hospital de Jove

La ambulancia, en la zona en la que se produjo el accidente.

Una mujer de 53 años ha resultado herida durante el mediodía de este lunes en la calle Rodríguez San Pedro, en Gijón, tras ser golpeada por una moto cuando cruzaba un paso de peatones de forma indebida.

El suceso tuvo lugar en torno a las 12.30 horas, a la altura del cruce con la calle Felipe Menéndez, y generó gran expectación entre los viandantes de la zona, que se concentraron en la zona alarmados por lo sucedido.

Una ambulancia medicalizada trasladó a la herida al Hospital de Jove, con pronóstico en principio leve, para examinarla allí y descartar posibles lesiones internas.

