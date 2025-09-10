Herido un motorista al chocar con una ambulancia en Gijón El accidente tuvo lugar ayer por la noche en el cruce de la avenida Schulz con la calle Ana María cuando el vehículo sanitario circulaba con las señales de emergencia

Olaya Suárez Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:51

Un motorista resultó herido en la noche de ayer martes al chocar contra una ambulancia en la confluencia de la avenida Schulz con la calle Ana María, en Gijón. El siniestro se produjo pasadas las 11 de la noche cuando el vehículo sanitario circulaba con las señales de emergencia por la avenida Schulz.

Como consecuencia del impacto el conductor de la motocicleta salió despedido y sufrió lesiones que, a priori, no revestían gravedad. Los sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) de la ambulancia en cuestión le practicaron las primeras atenciones para, a continuación, evacuarlo al hospital.

Los agentes de la Policía Local se trasladaron hasta el lugar y regularon el tráfico en la zona. El accidente, muy aparatoso por los desperfectos que presentaba la motocicleta, causó gran expectación.