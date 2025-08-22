Herido un motorista en Gijón tras caer por esquivar a un peatón El hombre fue llevado en ambulancia al Hospital de Cabueñes

Un motorista resultó herido en la calle Ramón y Cajal, en Gijón.

Olaya Suárez Gijón Viernes, 22 de agosto 2025, 20:27

Un motorista resultó herido en la tarde de hoy en la calle Ramón y Cajal, en Gijón, al sufrir una caída cuando esquivaba a un peatón. El accidente tuvo lugar sobre las 19 horas.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) para practicarle la primera asistencia y evacuarle al Hospital de Cabueñes. Presentaba lesiones leves a priori.

Los agentes de la Policía Local levantaron atestado del siniestro y regularon el tráfico en la vía a una hora de gran tránsito de vehículos y viandantes.