Un motorista resultó herido en la calle Ramón y Cajal, en Gijón. O. S.

Herido un motorista en Gijón tras caer por esquivar a un peatón

El hombre fue llevado en ambulancia al Hospital de Cabueñes

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:27

Un motorista resultó herido en la tarde de hoy en la calle Ramón y Cajal, en Gijón, al sufrir una caída cuando esquivaba a un peatón. El accidente tuvo lugar sobre las 19 horas.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) para practicarle la primera asistencia y evacuarle al Hospital de Cabueñes. Presentaba lesiones leves a priori.

Los agentes de la Policía Local levantaron atestado del siniestro y regularon el tráfico en la vía a una hora de gran tránsito de vehículos y viandantes.

