Herido tras perder el control en la carretera de La Providencia y chocar con un poste, en Gijón

El conductor perdió el control de su vehículo en una zona de curva, se salió de la calzada y acabó colisionando contra un poste de la luz

O. S.

Gijón

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:08

Un conductor resultó herido leve en la tarde de este sábado después de sufrir un aparatoso accidente en la carretera de La Providencia. Al parecer, perdió el control de su vehículo en una zona de curva, se salió de la calzada y acabó colisionando contra un poste de la luz.

Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Policía Local.

