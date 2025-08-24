El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
Un coche de la Policía Local de Gijón frente al edificio de la nueva Jefatura. J. C. Román

El individuo se dio a la fuga en el Tasqueru y no pudo ser interceptado hasta Santurio. Dio positivo en el test de drogas

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Domingo, 24 de agosto 2025, 12:31

Un Policía Local de Gijón‬ resultó herido en la madrugada de hoy domingo en una peligrosa persecución a un conductor, que contaba con una orden de ingreso en prisión y se dió la fuga de los agentes en la zona del Tasqueru.

La Policía le dio el alto sobre la 1.30 de la mañana y el individuo, lejos de detenerse, emprendió una veloz y peligrosa huida, poniendo en riesgo la integridad física del resto de ocupantes de vehículos con los que se cruzaba.

Una de las patrullas policiales que intentaba darla alcance sufrió un accidente con el resultado de un agente herido. Finalmente, el conductor pudo ser interceptado en la parroquia de Santurio. Dio positivo en consumo de cannabis y contaba con dos órdenes de ingreso en prisión.

Fue trasladado a los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional a la espera de pasar a disposición del juzgado de Instrucción número 3 que se encuentra en funciones de guardia.

