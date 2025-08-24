El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El vehículo accidentado en la parroquia gijonesa de Vega. Damián Arienza

Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón

El coche en el que viajaban los dos menores se salió de la calzada en la parroquia de Vega, a la altura del restaurante El Fugitivo, y acabó chocando contra una casa

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Domingo, 24 de agosto 2025, 17:40

Dos niños de uno y dos años han resultado heridos en un grave accidente que se ha registrado esta tarde en la carretera AS-377, en Gijón, en la parroquia de Vega, a la altura del restaurante El Fugitivo. Según señalaron fuentes de la Guardia Civil, el siniestro tuvo lugar cuando el conductor del turismo en el que viajaban los menores perdió el control, se salió de la calzada y acabó chocando contra una casa. Se trata de un tramo de curva en el que históricamente se han registrado numerosos accidentes.

Hasta el lugar se trasladaron patrullas de Tráfico y Seguridad Ciudadana de la Benemérita, así como sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). Los dos niños de uno y dos años fueron trasladados al Hospital de Cabueñes después de que se les practicase una primera asistencia en el lugar del siniestro.

La circulación quedó restringida en la vía durante aproximadamente media hora, hasta que el vehículo accidentado fue retirado de la carretera. Los agentes del destacamento de Tráfico levantaron el correspondiente atestado, a la espera de la evolución de los dos menores heridos.

