José Luis Pérez, en silla de ruedas en el centro, rodeado de su mujer Mina, la alcaldesa, José Ramón Fiaño (Caja Rural de Gijón), Miguel Llanos (presidente de Les Caseríes) y representantes de todos los grupos políticos municipales salvo Vox. E. C.

Homenaje de las parroquias rurales de Gijón a José Luis Pérez, alma de Santurio

Mermado de salud por un ictus desde hace dos años, sigue al frente de la Asociación de Vecinos San Jorge y entregado al bienestar de sus vecinos

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:00

La Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales de Gijón, 'Les Caseríes', rindió la noche del viernes homenaje a José Luis Pérez, histórico presidente de la Asociación de Vecinos San Jorge de Santurio y que lleva entregado 25 años al movimiento vecinal. Antiguo visitador médico, seguirá al frente de la parroquia gijonesa hasta mayo de 2026, aunque su salud está mermada por un ictus que sufrió hace dos años. Pérez acumula entre sus logros como líder vecinal haber traído a la parroquia Santurio la acometida municipal de agua, el saneamiento y la fibra óptica.

Con la mente totalmente lúcida pero con la movilidad reducida en una silla de ruedas, José Luis Pérez sigue entregado como el primer día a la tarea de trabajar por el bienestar de su parroquia. El homenaje se celebró en un ambiente distendido en la Carbayera de Granda y concitó a la práctica totalidad del arco político municipal gijonés.

