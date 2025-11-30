Homenaje vecinal en Gijón: La Pedrera agasaja a sus mayores Ramón Gancedo y Amada Rodríguez El acto reunió a alrededor de 160 personas en el restaurante Marieva Palace

Los homenajeados, Amada Rodríguez y Jorge Gancedo (en el centro), con familiares durante la comida en el restaurante Marieva Palace, en Gijón.

María Agra Gijón Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

La asociación de vecinos de La Pedrera, perteneciente a la zona rural de Gijón y presidida por Miguel Llanos, celebró este domingo su tradicional comida homenaje a sus vecinos más longevos, que en este caso recayó sobre Ramón Gancedo, de 86 años, y Amada Rodríguez, de 84.

Fue una emotiva jornada que reunió a alrededor de 160 personas en el restaurante Marieva Palace y al encuentro asistieron también la alcaldesa, Carmen Moriyón, el concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, y la representante de la Fundación Caja Rural de Gijón, Marina Rubio. Tras la comida tuvo lugar la entrega de obsequios a los homenajeados, que después bailaron y recordaron anécdotas con sus vecinos.

Temas

Gijón