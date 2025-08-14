El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SANIDAD

El Hospital de Jove recibirá este mes su segundo TAC

Se trata de un equipo de última generación que permite estudios más rápidos y precisos con menos radiación

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:14

El servicio de Radiodiagnóstico de la Fundación Hospital de Jove incorporará este mes un nuevo TAC de última generación que se espera pueda entrar en funcionamiento a lo largo del mes de septiembre. La inversión ronda el millón y medio de euros.

El nuevo equipo es un TAC espectral con las características técnicas más avanzadas de los que están disponibles en la sanidad asturiana.

Se trata de un equipo de la marca Canon que cuenta con aplicaciones nuevas, como la capacidad de distinguir algunos materiales (por ejemplo, para distinguir la sangre del contraste, o para determinar la composición de los cálculos renales) y que radia mucho menos al paciente.

Permite estudios más rápidos y diagnósticos más precisos ya que su grosor de corte es mínimo (0,5 milímetros), con lo cual permite distinguir estructuras mucho más pequeñas.

Además, el 'gantry' (el hueco por el que entra la mesa) tiene un diámetro mayor y eso permite la realización de una determinada técnica de radioterapia (en concreto, para pacientes con cáncer de pulmón).

Este nuevo equipo convivirá con el TAC con el que ya cuenta el Hospital de Jove desde hace una década y se empleará sobre todo para estudios vasculares y de cardiología.

Duplicar cifras

Con el equipo ya existente, Jove venía realizando unos 800-900 TACs al mes, con lo que la incorporación de este segundo equipo le permitiría duplicar esa cifra, al tiempo que reducir la lista de espera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 77 años Martín Vega, gerente de la empresa Martín Vega Maquinaria
  2. 2 Asturias eleva la alerta y el ejército acude en su ayuda para combatir once incendios
  3. 3

    Asturias advierte a los pisos turísticos: nada de cajetines en el portal, wifi obligatoria y hasta cuatro años de sanción a los incumplidores
  4. 4

    España recibe la ayuda europea en su quinto día de incendios
  5. 5 El Acebo fue un infierno: «Creí que me moría con mis hijos»
  6. 6 «Calma tensa» en Asturias: la previsión del tiempo «va a dar condiciones muy desfavorables»
  7. 7 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  8. 8 Sufre un accidente en Tineo y quintuplica la tasa de alcohol: investigan a un camionero gijonés
  9. 9

    Noche de los Fuegos en Gijón: 1.600 kilos de pólvora, la mayor carga pirotécnica de la historia
  10. 10 Un buitre salvaje desorientado paraliza el tráfico en Valliniello, a las afueras de Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Hospital de Jove recibirá este mes su segundo TAC