El Hospital de Jove recibirá este mes su segundo TAC

El servicio de Radiodiagnóstico de la Fundación Hospital de Jove incorporará este mes un nuevo TAC de última generación que se espera pueda entrar en funcionamiento a lo largo del mes de septiembre. La inversión ronda el millón y medio de euros.

El nuevo equipo es un TAC espectral con las características técnicas más avanzadas de los que están disponibles en la sanidad asturiana.

Se trata de un equipo de la marca Canon que cuenta con aplicaciones nuevas, como la capacidad de distinguir algunos materiales (por ejemplo, para distinguir la sangre del contraste, o para determinar la composición de los cálculos renales) y que radia mucho menos al paciente.

Permite estudios más rápidos y diagnósticos más precisos ya que su grosor de corte es mínimo (0,5 milímetros), con lo cual permite distinguir estructuras mucho más pequeñas.

Además, el 'gantry' (el hueco por el que entra la mesa) tiene un diámetro mayor y eso permite la realización de una determinada técnica de radioterapia (en concreto, para pacientes con cáncer de pulmón).

Este nuevo equipo convivirá con el TAC con el que ya cuenta el Hospital de Jove desde hace una década y se empleará sobre todo para estudios vasculares y de cardiología.

Duplicar cifras

Con el equipo ya existente, Jove venía realizando unos 800-900 TACs al mes, con lo que la incorporación de este segundo equipo le permitiría duplicar esa cifra, al tiempo que reducir la lista de espera.

