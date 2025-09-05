El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Concierto de la OSPA en el Teatro Jovellanos, dentro de la temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijón. Jesús M. Pardo

El Hospital Ribera Covadonga, nuevo mecenas de la Sociedad Filarmónica de Gijón

El acuerdo prevé acciones conjuntas de divulgación cultural y actividades orientadas a promover la relación entre música y salud

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:39

El Hospital Ribera Covadonga y la Sociedad Filarmónica de Gijón han firmado un acuerdo de mecenazgo que prevé acciones conjuntas de divulgación cultural, apoyo a la programación de la Filarmónica y actividades orientadas a promover la relación entre música y salud.

«Reforzamos nuestro compromiso con Gijón y con una entidad referente que, como nosotros, lleva más de un siglo cuidando de las personas», señaló Vanesa Álvarez, gerente del Covadonga. Para Antonio Hedrera, presidente de la Sociedad Filarmónica, «este apoyo contribuirá a acercar la música a más públicos en Gijón». «Para nosotros es una gran noticia incorporar al Hospital Ribera Covadonga como mecenas, porque compartimos la convicción de que la música mejora la vida de las personas», añadió.

Esta acción se enmarca en el programa «Ritmos de Vida» del grupo Ribera que desde su lanzamiento en 2023 aglutina diversas acciones orientadas a mejorar el bienestar de los pacientes uniendo los conceptos de música y salud. El Hospital Ribera Covadonga es mecenas de la Ópera de Oviedo, proveedor médico oficial del Sporting, colabora activamente con la Federación de Rugby del Principado y presta servicio médico especializado en las instalaciones del Grupo Covadonga, reforzando así su vínculo con el deporte de base y de alto nivel en la región.

