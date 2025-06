El IES Montevil de Gijón cierra cinco baños de chicos por vandalismo Solo mantiene abiertos dos de los siete urinarios masculinos y no prevé reabrir el resto hasta el próximo curso

Cansadas estaban ya las limpiadoras del instituto Montevil. Los baños masculinos se habían convertido este curso en el lugar perfecto para las gamberradas. Aunque los alumnos fueron previamente avisados de que su comportamiento debía erradicarse, el vandalismo continuó. Así que se tomó una decisión drástica: cerrar aquellos WC que donde se produjeran actos tales como escupir en los espejos u orinar fuera del váter o tirar papeles.

En total, son catorce baños los que hay en el instituto, siete de ellos masculinos. Esta medida, que comenzó hace dos meses, solo ha afectado a los urinarios de ellos. Hasta final de curso, se mantendrán abiertos dos que no han sido vandalizados aunque, «en el recreo abrimos un tercero», informa el director, César Suárez. «No se trata de que los niños no puedan ir al baño. No queremos eso», matiza.

Antes de tomar la decisión, se meditó en el Consejo Escolar, donde están representados todos los estamentos del centro: profesores, padres y alumnos. Se dio el visto bueno. Luego, se pasó a informar a los delegados de cada clase. «Lamentablemente, pagan justos por pecadores, pero los chicos se lo tomaron bien, lo entendieron y lo vieron razonable. Todos debemos poner de nuestra parte para erradicar estos comportamientos», señala Suárez. Aún así, y siendo 820 alumnos, «siempre hay alguien que no está conforme». Suárez tiene constancia de que una madre se puso en contacto con el centro escolar «para quejarse de la medida».

«Que sean conscientes»

Según indica, esta fórmula «es muy repetida» en otros institutos. Y, en algunos casos, es más firme.«En otros centros solo abren los baños para el recreo y se mantienen cerrados durante las clases. Los alumnos deben pedir la llave en consejería y dejar constancia de quién lo utiliza», indica. En el caso del Montevil, «eso no pasa, solo queremos que los niños comprendan que sus acciones tienen consecuencias».

De todas formas, Suárez subraya que «son buenos chicos, no dan problemas de disciplina más allá de lo habitual». El director, que lleva al frente del centro diez años, recalca que «es muy raro haber tomado una medida así». Para septiembre, los catorce baños del centro volverán a estar a plena disposición y no volverán a cerrarse «siempre y cuando se respeten», concluye.

