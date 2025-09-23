Más dinero y más luces para la navidad de este año en Gijón La junta de gobierno aprueba la modificación del contrato en vigor con la empresa Germán Vizcaíno para un refuerzo del 20% en el alumbrado y elevar a 1,45 millones de euros la inversión total en estos adornos

La iluminación navideña de Gijón llegará este año a un mayor número de barrios y calles. La junta de gobierno en su reunión de este martes dio trámite al inicio del procedimiento para modificar el contrato de instalación de este tipo de alumbrado ornamental festivo, en manos de la empresa sierense Germán Vizcaíno y que encara su última prórroga.

En virtud de este cambio será posible acometer un refuerzo del 20% en las luces navideñas (242.966 euros sin IVA) para aquellas zonas de la ciudad que tienen menos adornos. El portavoz de la junta de gobierno, Jesús Martínez Salvador, explicó que se está estudiando en este momento qué barrios y que calles se beneficiarán de este refuerzo que elevará a 1,45 millones de euros la inversión total de este año en iluminación navideña. Se justifica dotar a este contrato de más presupuesto para ayudar a potenciar la actividad turística y comercial de un mayor número de zonas y mejorar la iluminación de los barrios más alejados del centro para dinamizarlos.

Durante las pasadas navidades las luces navideñas ya abarcaron más territorio que nunca con 225 ubicaciones y el reparto de 5 millones de puntos led, 730 arcos, 320 motivos de farolas, 580 árboles decorados y 140 figuras tridimensionales. Además hubo decoraciones especiales como el arbolón de 19 metros de la plaza Mayor que incorporó figuras suspendidas, el lazo de regalo del Parchís y el cono azul de la plaza del Padre Máximo González, en El Natahoyo.

Otros asuntos de la junta de gobierno

La junta de gobierno gijonesa en su reunión de este martes también aprobó la certificación final de las obras correspondientes al proyecto de rehabilitación y renaturalización del curso bajo de los ríos Piles y Peñafrancia que cuenta con financiación europea Next Generation. El importe de esa última certificación es de 199.624,20 euros.

Dentro del Servicio de Promoción, Desarrollo e Innovación se aprobaron dos propuestas de concesión de subvenciones en el marco del Programa de Recualificación para la Reconversión Profesional mediante la colaboración público-privada 2024-2025. La primera de ellas, para Automóviles Luarca, S.A.-ALSA, por importe de 66.751,35 euros. Y la segunda, para la empresa Ok Ticket, S.L., por importe de 101.704,56 euros.

Por último, en lo referente al orden del día, se aprobó la propuesta de felicitación a personas e instituciones con motivo de la festividad de la Policía Local de Gijón que se celebrará el próximo 29 de septiembre.

Por otra parte, fuera del orden del día, se han aprobado tres asuntos. Dos de ellos relacionados con la adenda al convenio del Ayuntamiento de Gijón/Xixón con la CTA y el otro fue la adjudicación del contrato de suministro de hormigón, para las obras a realizar por los servicios del Ayuntamiento, que se adjudicó a Hormigones Avilés Oviedo S.A., por 18 meses, con un valor estimado de 672.447,10 euros.