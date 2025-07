«Es importante seguir escuchando la tonada todos los años en Gijón»

María Agra Gijón Domingo, 27 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

«No es habitual ver tanta afluencia en los concursos», decía Fonso 'Les Regueres', gaitero oficial de la 43 edición del Concurso de Canción Asturiana organizado por EL COMERCIO y Divertia, con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Gijón y la colaboración de El Corte Inglés, ante una plaza de la República «abarrotada» para acoger la segunda semifinal del certamen. «Hay muy buenas sensaciones, con mucha calidad de la gente que participa y un público entregado», remarcó el gaitero, que fue el encargado de inaugurar la jornada junto al tamborilero Miguel Ánxel Montenegro interpretando una muñeira de Gijón «rescatada por una moza que toca la zambomba».

Bajo la atenta mirada de un jurado formado por Anabel Santiago y Genaro García 'Tolín de La Carrera', ayer se dieron cita en El Coto los once participantes que se disputaban la clasificación en la final con los otros once participantes en la primera semifinal del viernes.

El primero en subir al escenario fue el langreano José Manuel González, que interpretó 'Viva la xente minera' y, después, 'Puente de Ribadesella' acompañado de Fonso a la gaita. Tras él actuaron Andrés Abad, Ricardo Balmori, Claudia Abad, José García, Ángeles Quero, Daniel Pérez, Manuel López, María Luisa Martínez, Sergio Menéndez y Lorena Corripio. «Nunca gané y este año tampoco va a ser porque me equivoqué en una canción», reconocía González, aunque rectificó rápidamente para el deleite de los allí presentes.

Tras la valoración del jurado, de estas dos semifinales saldrán los seis finalistas masculinos y las seis femeninas. Las galas de la final tendrán lugar el próximo viernes y sábado, días 1 y 2 de agosto, a las 18 horas en el escenario de la plaza Mayor.

«Hay relevo generacional»

«La canción asturiana está mejor que los cantos corales», apuntó González, argumentando que «en los cantos de coro no hay relevo generacional, mientras que en la tonada hay mozos jóvenes que vienen a cantar y también gaiteros jóvenes que vienen a tocar». Para Lolo, un aficionado que no se ha perdido un concurso desde 1981, la clave está en «seguir escuchando tonada todos los años en Gijón». «¡No me voy de vacaciones hasta que no termina el concurso!», aseguró.

