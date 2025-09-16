Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina El fuego, según las primeras pesquisas, se originó en la freidora del local y provocó varios cortes de tráfico por la intensa humareda

Dos camiones de bomberos y ambulancia ante la cafetería de la calle Aguado en cuya cocina se produjo el fuego.

Eva Hernández Gijón Martes, 16 de septiembre 2025, 20:51 | Actualizado 21:13h.

Susto en Gijón. Un incendio se declaró este martes poco después de las siete de la tarde en la cafetería vinatería La Reconquista, ubicada en la calle Aguado. Según las primeras investigaciones, el fuego se originó en la freidora de la cocina del establecimiento.

Uno de los trabajadores del local, un hombre de 39 años, sufrió quemaduras leves en la cara mientras cocinaba. Fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital de Cabueñes.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y del cuerpo de Bomberos, que continuaban con las labores de extinción una hora después del inicio del fuego.

Como medida preventiva, la Policía cortó el tráfico en las calles Navarra y Marqués de Casa Valdés, lo que generó algunas alteraciones en la circulación.