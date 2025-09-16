El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos camiones de bomberos y ambulancia ante la cafetería de la calle Aguado en cuya cocina se produjo el fuego. Damián Arienza

Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina

El fuego, según las primeras pesquisas, se originó en la freidora del local y provocó varios cortes de tráfico por la intensa humareda

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:51

Susto en Gijón. Un incendio se declaró este martes poco después de las siete de la tarde en la cafetería vinatería La Reconquista, ubicada en la calle Aguado. Según las primeras investigaciones, el fuego se originó en la freidora de la cocina del establecimiento.

Uno de los trabajadores del local, un hombre de 39 años, sufrió quemaduras leves en la cara mientras cocinaba. Fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital de Cabueñes.

Imagen principal - Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina
Imagen secundaria 1 - Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina
Imagen secundaria 2 - Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y del cuerpo de Bomberos, que continuaban con las labores de extinción una hora después del inicio del fuego.

Como medida preventiva, la Policía cortó el tráfico en las calles Navarra y Marqués de Casa Valdés, lo que generó algunas alteraciones en la circulación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno
  2. 2 Muere un conductor tras un accidente entre dos coches en la A-8 en Valdés
  3. 3 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  4. 4 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  5. 5 El hartazgo de un gijonés: «Llevo 18 días sin cobrar la triple gemela del Hípico»
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  8. 8 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  9. 9

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  10. 10

    Iván Cortina, ciclista asturiano del Movistar en La Vuelta: «Es triste que te tiren chinchetas a la cara»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina

Incendio en una cafetería de Gijón: un hombre sufre quemaduras leves en la cara tras prender la cocina