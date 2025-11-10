Una pota olvidada al fuego provoca un incendio en El Llano, en Gijón La propietaria de la casa, una mujer de edad avanzada, fue trasladada al Hospital de Cabueñes por inhalación de humo

Los bomberos en la vivienda de la calle Pablo de Olavide, en El Llano.

Eva Hernández Gijón Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:04 Compartir

Susto en Gijón. Una pota quemada provocó este domingo por la tarde un incendio en una vivienda de la calle Pablo de Olavide, en el barrio de El Llano. Al parecer, la propietaria de la vivienda la había puesto la pota al fuego y se había olvidado de ella.

Vecinos de la zona, al ver el humo, llamaron a emergencias alertando de un posible incendio en la zona y, aunque habían intentado contactar con la vecina de la vivienda, esta no respondía. Hasta el lugar se trasladaron efectivos del cuerpo de bomberos que accedieron a la vivienda, apagaron el fuego, y encontraron a la mujer en buen estado.

Hasta el lugar de los hechos también acudieron los servicios sanitarios que atendieron a la mujer y la trasladaron al Hospital de Cabueñes por precaución debido a inhalación leve de humo.

El suceso causó gran expectación entre los vecinos y la gente que se encontraba en los bares de la zona.