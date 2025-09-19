«El Instituto Jovellanos será siempre una parte fundamental de mi trayectoria»

María Agra Gijón Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:52 Comenta Compartir

«Hace un año estaba sentada en esas butacas cuando le entregaban el premio a otra compañera y, mientras la escuchaba, nunca imaginé que yo sería la siguiente en recibirlo», confesó Irene García-Pumarino Arias (Gijón, 2007), la alumna del IES Jovellanos con mejor expediente de Bachillerato de la promoción 2024-2025, justo antes de recibir el premio que acredita su excelencia: el Aurelio Menéndez-Mercedes García Quintana. La joven concluyó en junio sus estudios de Bachillerato Internacional en la modalidad de Ciencias y Tecnología con una media de diez, pero «sus méritos no se limitan a su quehacer académico, sino a su esfuerzo y entrega durante toda su trayectoria escolar», destacó su profesora de Química, Amparo Llorca.

El premio, dotado con 2.000 euros, está pensado para galardonar el esfuerzo, favorecer la excelencia y estimular los valores del estudio, el trabajo y la cooperación. «No hay mayor recompensa que ver reconocido todo este trabajo. Supone una nueva fuente de admiración para seguir esforzándome en mis estudios universitarios», subrayó García-Pumarino, quien agradeció a su padre, su madre y su hermano por el apoyo brindado –en especial a su madre, porque «en estos dos años nunca he tenido que preocuparme de tener un plato de comida al llegar a las cuatro de la tarde a casa»– y también a sus compañeros de clase –«Malena, Laura, Julia, Sara, Blanca, Lucía y muchos otros»–, que «me ayudaban a dar lo mejor de mí misma».

La directora del centro, Idoya Martínez, calificó el premio como una «inversión» en su potencial futuro, que «debe servirte como invitación para ejercer un liderazgo capaz de transformar nuestra sociedad». A lo largo de los últimos 18 años, han sido 27 alumnas y tres alumnos los galardonados. Varios de ellos han gestado brillantes trayectorias profesionales, con Premios Fin de Carrera, estancias formativas y laborales en prestigiosas universidades internacionales y un meritorio reconocimiento en sus respectivas profesiones.

Ahora, Física en Oviedo

Ahora, Irene García-Pumarino ha empezado una nueva etapa y está cursando el grado en Física en la Universidad de Oviedo. Para decantarse finalmente por esa opción fueron cruciales sus profesores de Física, Juan Carlos Valdés, y de Matemáticas, Antonio Berhó, quienes «me ayudaron a desarrollar las herramientas necesarias para encarar con confianza la carrera y consiguieron transmitirme su pasión por estas cosas». Por todo ello, «este instituto será siempre una parte fundamental de mi trayectoria», aseguró. «Si ya era un privilegio haber estudiado en este centro, el premio es una nueva razón para sentirme afortunada».

Al acto acudieron el director general de Personal Docente del Principado de Asturias, César González; la edil de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro, y la presidenta de la Fundación Alvargonzález, Cecilia Alvargonzález, encargada de impartir la lección inaugural de este curso.