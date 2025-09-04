IU acusa a Foro de «dejar tirados» a los vecinos de Gijón por no aprobar la moratoria para los parques de baterías

El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, afirmó este jueves que «el concejal de Urbanismo, el señor Martínez ... Salvador, mintió a los vecinos cuando en el Pleno de febrero les prometió, 'para su tranquilidad', que el gobierno municipal aprobaría una moratoria para la instalación de parques de baterías en toda la superficie del concejo independientemente de la calificación del suelo en que se pretendieran instalar».

Suárez Llana, que llevó el asunto a la Comisión de Urbanismo a través de una pregunta, criticó que «tras meses dándonos largas, hoy el concejal reconoció que no van a aprobar ninguna moratoria después de haber abierto periódicos anunciándola». La razón de este «nuevo incumplimiento» – explicó el edil de IU – «no es otra que la negativa de Foro a vincular la moratoria a una modificación del Plan General de Ordenación para regular este tipo de instalaciones en el suelo urbanizable, que es de estricta competencia municipal». Suárez Llana recuerdó que «sin modificación urbanística no es posible suspender temporalmente las licencias«. »La ley es clara y se lo advertimos hace meses al señor Martínez Salvador y aun así siguió prometiendo a los vecinos que la aprobarían cuando sabían que no lo iban a hacer», añadió.

Para el portavoz de la coalición, «mientras el Gobierno autonómico ha hecho los deberes aprobando una moratoria que impide que se instalen parques de baterías en suelos no urbanizables, que son los suelos de su competencia, Foro ha dejado tirados a vecinos como los de Lloreda, que verán cómo Iberdrola instala uno a pocos metros de viviendas habitadas«. »Lo hará en suelo industrial, es decir en suelo de competencia municipal, algo que el gobierno de Xixón podría haber evitado si hubiera aprobado la moratoria e iniciado una modificación del Plan General de Ordenación», agregó.