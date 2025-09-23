IU denuncia que en Gijón hay «un plan para privatizar las empresas municipales»

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, anunció este martes las enmiendas que su formación presentará al proyecto de ordenanzas fiscales para 2026, ... aunque lo primero que hizo fue pedir al gobierno local que lo retire y negocie con todos los grupos de la oposición. «La fiscalidad municipal no puede ser una cosa de un gobierno, sino de ciudad», dijo.

Suárez Llana, muy crítico con la congelación de tasas y tributos, aseguró que este proyecto de Foro y PP «está directamente relacionados con el saqueo que están haciendo de los remanentes y las reservas de organismos autónomos y empresas municipales». «Vaciar la hucha y congelar impuestos es la vía más rápida para deteriorar servicios públicos por un lado y privatizar las empresas municipales», argumentó. «Tenemos claro que Foro y PP prefieren a Alsa, a FCC y a Aqualia que a EMTUSA, la EMA o Emulsa», añadió, antes de afimar que «hay un plan para privatizar las empresas municipales para que otros hagan caja con el patrimonio de todos los gijoneses».

También acusó a la concejala de Hacienda, María Mitre, de tener una «visión cortoplacista» por «diseñar los instrumentos fiscales, que aseguran los ingresos municipales para prestar los servicios públicos, pensando en coyunturas». «En los dos últimos años los ingresos por IBI y por el impuesto a la construcción suben fundamentalmente por dos proyectos que pagan Arcelor y Quirón y esto es efímero», aseguró el concejal de IU.

Suárez Llana criticó la política de grandes proyectos de Foro, que «no hay mandato que no deje alguna deuda a los gijoneses». «Todavía deben 14 millones de euros a los vecinos por la rehabilitación de fachadas y hablamos de los 16 millones que nos costó la Comisaría de la Policía Local o los más de 20 de Tabacalera», explicó, añadiendo que «será en mandatos venideros cuando tengamos que pagar la fiesta de sus gobiernos».

Las enmiendas que va a presentar la formación este martes incluirán la retirada de las tasas para cesión de espacios en el Jardín Botánico, pidiendo que «cualquier actividad a realizar allí esté circunscrita a las actividades y objetivos del jardín, que son la conservación, la investigación y la divulgación del patrimonio vegetal y natural».

Respecto al Patronato Deportivo Municipal, Suárez Llana también pedirá la eliminación de las entradas de la Copa de la Reina de hockey sobre patines, con el objetivo de que sea el club organizador, el Telecable, el que encargue de la taquilla y reciba esos ingresos. «El concejal de Deportes pretende hacer inversión cero en la Copa de la Reina», criticó. También solicitará la actualización acorde al IPC de las entradas individuales al Concurso Hípico Internacional de Gijón, y que se duplique las tasas de los palcos. «Pedimos esto porque el Hípico es la única actividad que organiza el PDM que no se acerca a cubrir con lo que ingresa el coste de la actividad, no llega al 30%», explicó.

Suárez Llana también enmendará las tasas de la EMA, para que se actualicen también con el IPC, «pero de una manera lineal, de manera que a quien menos consume se le actualice una vez, al segundo tramo una vez y medio y al tercer tramo dos veces el IPC». También reclamará la supresión de la nueva tarifa que se cobrará por el alquiler y mantenimiento de los nuevos contadores inteligentes. «Llevamos años pagando por la renovación de contadores y no hay más que revisar en la factura», concluyó el portavoz de IU.