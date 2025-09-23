El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javier Suárez Llana, portavoz municipal de IU, durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Gijón. Paloma Ucha

IU denuncia que en Gijón hay «un plan para privatizar las empresas municipales»

La formación rechaza el proyecto de ordenanzas fiscales para 2026 y llama al gobierno a retirarlo y negociar con todos los grupos

Carlos Amado
Marcos Moro

Carlos Amado y Marcos Moro

Gijón

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:55

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, anunció este martes las enmiendas que su formación presentará al proyecto de ordenanzas fiscales para 2026, ... aunque lo primero que hizo fue pedir al gobierno local que lo retire y negocie con todos los grupos de la oposición. «La fiscalidad municipal no puede ser una cosa de un gobierno, sino de ciudad», dijo.

