IU y Podemos rechazan una posible compra de los terrenos de Quirón en Cabueñes: «Solo cabe expropiar»

IU y Podemos, principales opositores a los planes para la construcción en Nuevo Gijón de un hospital privado del grupo sanitario Quirón, rechazaron ayer de ... manera contundente la posible compra por parte del Ayuntamiento de los terrenos que la empresa tiene en el entorno de Cabueñes para facilitar que el proyecto siga adelante si los tribunales tumban la permuta inicialmente prevista y que ha sido recurrida por la Corriente Sindical de Izquierdas.

«Lo que anuncia Moriyón no es más que la puesta en marcha de la operación 'salvar el negocio de Quirón', cueste lo que cueste», criticó el portavoz municipal de IU, Javier Suárez, Llana, después de que ayer EL COMERCIO avanzara la alternativa que estudia la Alcaldía para tratar de desbloquear la actuación. «No será con nuestro voto. Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es expropiar los terrenos de Cabueñes y dar carpetazo al acuerdo de permuta con los vampiros de la sanidad privada española», añadió. Y de un modo similar se manifestó la portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez, quien advirtió de que «Moriyón piensa utilizar todos los recursos públicos que sean necesarios para proteger a la sanidad privada y a los buitres que se lucran con nuestra salud». Recordó que la operación «siempre tuvo nuestro voto en contra y solo hay un camino que sea justo: la expropiación».