IU y Podemos rechazan una posible compra de los terrenos de Quirón en Cabueñes: «Solo cabe expropiar»
Javier Suárez Llana acusa a la alcaldesa de Gijón de «querer salvar el negocio de Quirón cueste lo que cueste» y Olaya Suárez de »utilizar recursos públicos para proteger a los buitres que se lucran con nuestra salud«
Gijón
Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:41
IU y Podemos, principales opositores a los planes para la construcción en Nuevo Gijón de un hospital privado del grupo sanitario Quirón, rechazaron ayer de ... manera contundente la posible compra por parte del Ayuntamiento de los terrenos que la empresa tiene en el entorno de Cabueñes para facilitar que el proyecto siga adelante si los tribunales tumban la permuta inicialmente prevista y que ha sido recurrida por la Corriente Sindical de Izquierdas.
«Lo que anuncia Moriyón no es más que la puesta en marcha de la operación 'salvar el negocio de Quirón', cueste lo que cueste», criticó el portavoz municipal de IU, Javier Suárez, Llana, después de que ayer EL COMERCIO avanzara la alternativa que estudia la Alcaldía para tratar de desbloquear la actuación. «No será con nuestro voto. Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es expropiar los terrenos de Cabueñes y dar carpetazo al acuerdo de permuta con los vampiros de la sanidad privada española», añadió. Y de un modo similar se manifestó la portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez, quien advirtió de que «Moriyón piensa utilizar todos los recursos públicos que sean necesarios para proteger a la sanidad privada y a los buitres que se lucran con nuestra salud». Recordó que la operación «siempre tuvo nuestro voto en contra y solo hay un camino que sea justo: la expropiación».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión