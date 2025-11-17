IU propone impulsar tres nuevas comunidades energéticas

M. M. GIJÓN. Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, defendió ayer la necesidad de que Gijón «continúe avanzando en la transición ecológica y lo haga, entre otras medidas, mediante el impulso a las comunidades energéticas». Se trata, en palabras del edil, de sistemas de autoconsumo de energías renovables que permiten no solo reducir emisiones, sino también reducir la factura que pagan las familias por el consumo. Por ello, Suárez Llana llevará una iniciativa al Pleno de la próxima semana para que, además de Asoleyar en Santa Bárbara, se creen «al menos otras tres comunidades energéticas en distintos distritos de la ciudad».