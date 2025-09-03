El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Desperfectos provocados por los jabalíes en la rotonda del Botánico. Damián Arienza

Los jabalíes campan a sus anchas por Gijón causando destrozos

Los suidos provocan daños en la rotonda del Jardín Botánico y la del 'caballo' a la entrada de Viesques

E. Cuesta

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:41

No es nuevo, pero cada vez es más frecuente. Los jabalíes han vuelto a causar destrozos en zonas muy próximas al casco urbano, concretamente, en las parroquias de Cabueñes y Castiello, en Gijón, donde dejaron su impronta por ejemplo en la rotonda del 'caballo' a la entrada del barrio de Viesques.

«Se les ve por la avenida de la Pecuaria y también por la rotonda del Jardín Botánico y los accesos al Hospital Cabueñes, no se si van a esperar a hacer algo a que haya un accidente grave con una UVI móvil o con cualquier otro vehículo y entonces ya sea tarde», lamenta Fernando González Llorián, usuario de la vía. La rotonda del Botánico amanecía hace días con destrozos evidentes.

Hace aproximadamente un año los suidos también habían protagonizado varias incursiones por la zona, accediendo a fincas privadas y causando sobresaltos entre conductores que se encontraban de madrugada con uno o varios ejemplares en mitad de la calzada.

