Marcelo García, el socialista «que solo ambicionó la libertad»

La huella de Marcelo García Suárez sigue muy presente y nadie lo olvida, menos aún en la sede del Partido Socialista de Gijón ... que presidió y donde ayer le recordaron aún más si cabe. El próximo lunes, 8 de diciembre, se cumplen diez años de su fallecimiento a los 85 años, efeméride que Jaime Izquierdo aprovechó para presentar la reedición de su libro 'Marcelo' (KRK ediciones).

Se recordó durante el acto la impronta del histórico militante, pero sobre todo su manera de ser y su legado. A la persona que «cogió una caja de zapatos con 47 afiliados y lo convirtió en un millar de personas organizadas con un objetivo común: el de cambiar el mundo juntos y juntas», le presentaron. Jaime Izquierdo, que le conoció bien, apuntó de él que «nunca tuvo ningún tipo de vanidad, lo único que ambicionaba era la libertad». Haberla perdido en varias ocasiones y ver cómo su padre también le hizo establecer las prioridades.

Nacido en Sotrondio, hijo de un destacado socialista del Sindicato Minero y nieto de un alcalde también socialista, Marcelo García «recala en Gijón escapando de la cuenca minera en 1953 en una especie de exilio interruptus», explicó Izquierdo. Y a continuación contó por qué: «Un chivatazo le alertó de un plan que se estaba fraguando para 'acabar' con los hijos de los que ya habían apresado, temerosos de que cuando se hicieran mayores siguieran sus pasos». Por eso él y toda su generación escapa de la Cuenca. Marcelo llega a León, pero ahí se arrepiente del exilio que había iniciado y se queda en Gijón, donde empezó a trabajar en La Camocha.

El legado que dejó aquí estuvo marcado siempre «por la solidaridad y el bien común», a fin de cuentas «fue un ejemplo de franqueza, empatía y compromiso, y tejió una red de amistades siempre desde la vía del entendimiento, la escucha y el conocimiento».

Rememoró Izquierdo las veces que le pidió a su amigo que se definiera dentro del espectro socialista. «Me respondía que era socialista y libertario; y si solo pudiera escoger uno, que antes libertario que socialista, lo que evidenciaba el ambiente del Gijón que él vivió, una sociedad muy vinculada al buen gobierno de los anarquistas, a los 60 años de buena relación que tuvieron estos y los socialistas y al empuje de los movimientos sociales y culturales de aquella época». Aprovechó el autor para destacar la figura de Juan Cueto, que firma el epílogo titulado 'La ética de Marcelo' porque «filtraba cualquier decisión personal si encajaba en lo que significaba ser un buen socialista». Lo hizo acompañado en el escenario por Jesús Sanjurjo, presidente de la Fundación José Barreiro; la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Carmen Eva Pérez; Irma Kohl, familiar de Marcelo, y Monchu García, secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, ante un público que llenó la sala principal de la Casa del Pueblo y entre quienes se encontraba la viceconsejera Lara Martínez.

«Proyectos de vida»

La reunión también respondía a la celebración del 134 aniversario de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón, «la primera que hubo en Asturias», recordó su secretario general. Monchu García tuvo palabras para la memoria y la reflexión sobre los tiempos difíciles del pasado y los avances logrados. «El PSOE existe y formamos parte de él porque tenemos una visión del mundo que aspira a tener una sociedad mejor donde la gente pueda desarrollar proyectos de vida. Hay poderes que sacan rendimiento de la injusticia y la vulnerabilidad y estamos para corregirlo», añadió. Al tiempo que aplaudió la figura del histórico Marcelo García y recordó a los militantes fallecidos el último año.