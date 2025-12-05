El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García, y el autor del libro, Jaime Izquierdo, antes de comenzar la presentación. J. Puga
Jaime Izquierdo reedita el libro 'Marcelo'

Marcelo García, el socialista «que solo ambicionó la libertad»

Jaime Izquierdo presentó la reedición del libro sobre el militante coincidiendo con el 134 aniversario de la Agrupación Socialista de Gijón

Jessica M. Puga

Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:46

Comenta

La huella de Marcelo García Suárez sigue muy presente y nadie lo olvida, menos aún en la sede del Partido Socialista de Gijón ... que presidió y donde ayer le recordaron aún más si cabe. El próximo lunes, 8 de diciembre, se cumplen diez años de su fallecimiento a los 85 años, efeméride que Jaime Izquierdo aprovechó para presentar la reedición de su libro 'Marcelo' (KRK ediciones).

