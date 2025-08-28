Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas

EL COMERCIO Jueves, 28 de agosto 2025, 18:59 Comenta Compartir

Jaleo en la playa de San Lorenzo de Gijón en una jornada con mar de fondo, banderas rojas, un rescate matinal y, visto lo visto esta tarde, algún ánimo encrespado. Dos hermanos leoneses de mediana edad que se metieron en el agua pese a la prohibición se enfrentaron a tres socorristas al ser advertidos por estos e incluso uno trató de llegar a las manos con un salvamento, con algún empujón que otro, aunque fue frenado a tiempo por sus compañeros. El lío se prolongó unos tres minutos en la orilla, observado con atención desde el Muro, donde los testigos del rifirrafe empezaron a abuchear al protagonista de los hechos que mostraba mayor agresividad, al que llamaron a voces «gamberru», «faltosu» o «babayu». Cuando parecía finalizado el incidente y el leonés más irritado volvía hacia el arenal fue increpado con gritos de «fuera, fuera» desde el Muro, a los que replicó tocándose ostentosamente los genitales. Minutos después, un coche patrulla de la Policía Local llegó a poner calma en el arenal. Según confirmaron fuentes municipales, los agentes cursaron informe de los hechos por si los socorristas quisieran denunciarlos.