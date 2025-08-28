Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo

Adrián Ausín Gijón Jueves, 28 de agosto 2025, 13:17 Comenta Compartir

La mar de fondo mejoró este jueves levemente respecto a los dos días previos, pero no como para poder bañarse sin precaución en la playa de San Lorenzo, en Gijón. Un gijonés de 68 años, asiduo de la Rampla, se vio esta mañana sorprendido por la traicionera corriente de San Pedro cuando se bañaba en torno a las 11.45 horas. El socorrista que estaba apostado en la escalera 1, lateral a la iglesia, se percató de sus apuros y avisó a la moto acuática, que se presentó con celeridad, sacándolo al arenal. «De repente, vi que no hacía pie y me di cuenta de que la corriente me estaba llevando. Como sé de qué va esto, pensé en dejarme ir hasta el Club de Regatas para intentar ahí llegar a tierra pero el socorrista, viendo la situación, me preguntó y me pareció más prudente que me auxiliaran», comentó a EL COMERCIO ya de vuelta a la Rampla.

Esta mañana la playa comenzó con bandera roja en la zona central del arenal y amarilla en los laterales. Sin embargo, la mar de fondo que se manifestó el martes seguía actuando con fuerza, si bien había suavizado un poco el ímpetu. De hecho, la Rampla amaneció con un trozo de la barandilla ceñida al Muro arrancado por la acción de las olas de ayer.

«Si no está para bañarse que pongan la roja o que señalicen de una vez la corriente de San Pedro. Esta esquina es peligrosa y no está señalizada», planteaba un asiduo a la playa. En este mismo lugar tuvo lugar un rescate de un vecino de Cimavilla por parte de un paddlesurfista el pasado 21 de julio. «Y hay otros muchos más que no trascienden», advertía el mismo ciudadano.