Tercer día de bandera roja en la playa de San Lorenzo, en Gijón

Darse un baño en la playa de San Lorenzo, en Gijón, sigue siendo tarea difícil en este final de agosto. A la continua presencia de carabelas portuguesas, que obliga a mantener la precaución a la hora de entrar a la mar, se suma esta semana las llamadas 'mareas de San Nicolás'. Por tercer día consecutivo, la playa gijonesa por excelencia ha tenido que echar mano de la bandera roja debido a la fuerte mar de fondo y la resaca.

Cierto es que las condiciones han mejorado un poco esta mañana, según indicó a EL COMERCIO personal de Salvamento, pero en la escalera 7 se mantiene la prohibición de bañarse, mientras que en el resto luce la amarilla, que indica precaución a los bañistas. Ya desde el martes, lo de darse un baño en San Lorenzo está complicado. El fuerte oleaje y, sobre todo, la mar de fondo, llevó a restringir el acceso a la mar para los usuarios, permitiendo únicamente que continuaran los cursillos de surf, aunque con vigilancia y precaución.