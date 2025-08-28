El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sporting reactiva el fichaje de Lasha Odisharia
Momento en el que un socorrista iza esta mañana la bandera roja en la escalera 7 de la playa de San Lorenzo, en Gijón. A. A.

Tercer día de bandera roja en la playa de San Lorenzo, en Gijón

Las llamadas 'mareas de San Nicolás' cierran parcialmente el arenal debido a una fuerte mar de fondo

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:11

Darse un baño en la playa de San Lorenzo, en Gijón, sigue siendo tarea difícil en este final de agosto. A la continua presencia de carabelas portuguesas, que obliga a mantener la precaución a la hora de entrar a la mar, se suma esta semana las llamadas 'mareas de San Nicolás'. Por tercer día consecutivo, la playa gijonesa por excelencia ha tenido que echar mano de la bandera roja debido a la fuerte mar de fondo y la resaca.

Cierto es que las condiciones han mejorado un poco esta mañana, según indicó a EL COMERCIO personal de Salvamento, pero en la escalera 7 se mantiene la prohibición de bañarse, mientras que en el resto luce la amarilla, que indica precaución a los bañistas. Ya desde el martes, lo de darse un baño en San Lorenzo está complicado. El fuerte oleaje y, sobre todo, la mar de fondo, llevó a restringir el acceso a la mar para los usuarios, permitiendo únicamente que continuaran los cursillos de surf, aunque con vigilancia y precaución.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida de un súper de Gijón por llamar «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera
  2. 2 Altercado en el Hípico de Gijón durante la participación de un jinete israelí
  3. 3 Carlos Baute se sacude la lluvia y lo da todo en Avilés
  4. 4 David Carmo es el elegido para el centro de la defensa del Real Oviedo
  5. 5

    «Nos tiró agua, lejía y huevos», la queja de unos jóvenes en el parque de La Habana de Pola de Siero
  6. 6 Loum, jugador del Sporting de Gijón: «Soy una máquina, en la posición en la que juego tengo que ser físicamente fuerte»
  7. 7

    El PSOE de Asturias propondrá a Lydia Espina para el Senado tras la dimisión de Melania Álvarez
  8. 8 Asturias vuelve a afrontar «horas difíciles» en la lucha contra el fuego: 41 personas siguen desalojadas en Ibias
  9. 9 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  10. 10 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Tercer día de bandera roja en la playa de San Lorenzo, en Gijón

Tercer día de bandera roja en la playa de San Lorenzo, en Gijón