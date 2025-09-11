La I Jornada de Mujer y Cáncer en Gijón aborda «el silencio del día después de recibir el alta» Se celebrará el 18 de septiembre en el Hotel Zentral Gijón y habrá ponencias sobre aspectos psicosociales después del proceso de la enfermedad o el bienestar físico, entre otros temas

Eva Hernández Gijón Jueves, 11 de septiembre 2025, 21:18

«Este es un acto dirigido a las pacientes y sobre qué pasa después de la enfermedad». Bajo esta premisa, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Gijón presentó este jueves la I Jornada Mujer y Cáncer que se celebrará en el Hotel Zentral el 18 de septiembre de nueve de la mañana a siete de la tarde.

«Esta jornada trata del después de que te den el alta. Porque cuando estás en este proceso todo el mundo te apoya, pero luego viene el silencio», explicó la presidenta de la junta provincial, Yolanda Calero, quien presentó la iniciativa junto al concejal de Deportes, Jorge Pañeda, y la presidenta de la junta local de Gijón, Teresa Sánchez. «Los profesionales en cada consulta saben la problemática que surge una vez que se supera el tratamiento del cáncer y sus efectos secundarios», indicó Sánchez. «Cuando llega este momento se necesita ayuda de otros profesionales», añadió.

En las jornadas habrá ponencias sobre distintos temas: aspectos psicosociales después del proceso de la enfermedad, bienestar físico, la sexualidad después de la enfermedad o taller de cuidados estéticos. Además, habrá un encuentro con pacientes que compartirán sus testimonios y una actividad artística dirigida por Danna Raz de danza y movimiento corporal.

