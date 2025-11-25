El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Marcelino García, durante la entrevista en EL COMERCIO, con el libro que presenta este miércoles. Paloma Ucha

José Marcelino García, autor del libro 'Gijón al pie de la letra'

«Gijón es una ciudad que no se atrinchera y en la que pronto haces nuevos amigos»

Articulista de EL COMERCIO desde hace más de 20 años, presenta el miércoles su último libro, una recopilación de sus escritos

Susana D. Tejedor

Susana D. Tejedor

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:39

Dice José Marcelino García que Gijón es una ciudad fácil, que acoge y que abre sus brazos a los recién llegados, pero también que ... tiene asignaturas pendientes. 'Gijón al pie de la letra' es su última publicación, un compendio de sus más de veinte años de articulista en EL COMERCIO en el que caben homenajes, críticas y recuerdos. Prologado por el director del periódico, Ángel M. González, se presentará este miércoles, a las siete de la tarde, en el salón de actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto.

